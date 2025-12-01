會呼吸的捷運地下車站不做了？ 萬大線公共藝術1理由擬改

北捷萬大線一期預計2027年完工，各車站規畫公共藝術，最大亮點為永和永平國小站「綠牆」，由建築師張清華設計地下植物園「室內植生牆」車站，一度被稱「會呼吸的捷運車站」，視為萬大線公共藝術亮點，但因維護管理困難，恐被迫改方案。

根據捷運局評估，永和永平國小站B1主牆植生牆，因室內光照度不足、植栽所需光譜不足，建置完成後設計的系統綠覆率恐無法達到80%，導致生長緩慢，換植率高，建議重新檢討。

不過捷運工程局今年9月25日才在臉書貼出「你能想像嗎？未來搭捷運，不再只是進到灰色冰冷的地下空間，而是走進一座能『呼吸、能迎光』的城市綠洲。」萬大線工程中特別設計了「採光通風天井」，供空氣與光線的流通，成為連結城市與自然的橋樑，要將「綠色捷運、光合作用的車站」的理念化為真實。

對於當初規畫的捷運車站綠牆恐因維護要修正方案，北市議員徐立信認為，基於城市美學、都市景觀，捷運局應維持原有綠牆規畫，他也舉新加坡樟宜機場為例，不僅是機場，因打造成綠化花園吸引大批觀光客。捷運車站若能有更多綠化，不僅對周邊居民生活品質提高，也能呼籲世界潮流，站在美化、增氧量的角度、還有碳權議題，他認為捷運局應該要保留綠牆的公共藝術規畫。

北市議員洪婉臻則表示，原本設計已存在多年，捷運公司若有新需求，必須更動綠美化設計，也應該好好聽取在地居民的意見，對於原始設計變更應更審慎，所有的意見都需納入綜合評估。

北捷局表示，萬大一期永和永平國小站擁有全台唯一的「採光通風井」，可以與站外空氣自然交換，不僅改善地下空間悶熱問題，也能引進自然光提升站內通風品質。但該地下捷運站在大廳層一面10米高挑空區牆面原設植生牆，原本規畫於該牆高處布設種植植物，以便透過光合作用可有吸碳之效，但考量未來地下空間恐植物生長不易，且高達10公尺維護困難，且所需長期維護費用將極高。