衛生所專業人力難募 平溪長照也缺人

新北平溪衛生所主任廖廣榆年僅36歲，服務對象是祖父母輩患者，他表示，當地居民仰賴衛生所服務，專業人力卻是一大困境，長照單位也面臨找不到居服員的難題。

廖廣榆2年多前到平溪區服務，他說，衛生所是當地民眾健康守護站，也發展居家醫療。目前固定接受居家醫療服務者約有20人，廖廣榆說，居家醫療過程耗時，但失能或身上有管路的長輩要出門一趟更難，若能減輕病人及家屬負荷，還是很值得。

「無法就近找到專業人力是最大困境。」廖廣榆住新北市蘆洲區，開車單趟要花1個半小時到平溪，他說，衛生所除了司機是在地人，其餘都住其他行政區或外縣市，衛生所招募物理治療師等了2年，今年9月總算補到人，長照單位也為找不到居服員傷神，想加大服務能量卻面臨缺人窘境。

一粒麥子社福慈善基金會9年多前進入平溪駐點服務，基金會新北中心主任劉靜芳表示，偏鄉服務人力的確很棘手，早期基金會協助克服交通問題，或吸收交通、時間成本，才招募外地人力前往平溪。

但隨服務對象、工作量成長，據點照顧服務、長照居家服務員缺工問題跟著加劇。劉靜芳說，基金會在平溪推動長照服務，等於提供在地人就近工作的機會，近年有男性投入照服員工作或擔任司機。

劉觀察，留在平溪讀小學的孩子，通常到高年級就會轉學「下山」讀書，父母跟著離開平溪，人力也中斷。平溪新生兒愈來愈少，沒有新的年輕媽媽出現，只能找鄰近「雙溪媳婦」跨區支援，仍難填補人力缺口。