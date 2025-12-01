快訊

基隆自來水連日異味爆民怨 謝國樑：明依飲用水管理條例開罰台水

聽新聞
0:00 / 0:00

平溪老人破36% 學者：協助做到「獨居不孤獨」

聯合報／ 記者邱瑞杰王慧瑛／新北報導

新北市平溪區老年人口比率近期破36%，再過幾年將進入長者逾半的「極限聚落」。民團曾推「獨老處方箋」，將據點活動帶進長輩家；市府也構築「不老長智村」平台，照護長者身心健康。學者說，平溪走在台灣老化最前沿，可做樣本，帶領長輩做到「獨居不孤獨」。

台灣各地偏鄉面臨少子化、高齡化夾擊，平溪區是典型案例，今年新生兒數僅10人，老化數值持續攀高，全區人口3921人，老年比率破36%，為全國最老行政區。

平溪區曾是重要煤礦重鎮，因煤礦興衰，也經歷人口起伏。如今老老相依場景普遍，常見老夫妻相依為命，或老兒女照顧老父母。

平溪衛生所主任廖廣榆說，一名85歲老丈夫獨自照顧83歲生病妻子，長期下來負面情緒累積，壓力破表出現打罵等疑似家暴行為。長照居服員為老婦人洗澡時，發現瘀青並通報，後來家屬雇用外籍看護，加上老婦人住院一陣子，老夫妻緊繃關係才緩和下來。

另一案例是70歲老兒子照顧90歲老媽媽，因疏於照顧自己，糖尿病惡化，衛生所協助衛教，才控制病情。

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿表示，平溪年輕人外流嚴重，兒女即使戶籍仍在新北，也可能是假日或年節才回老家，實質獨居長輩不少。

張淑卿點出，平溪人口減少，長輩住得分散，如何強化社會鏈結是重要一環。老盟3年前在平溪推「獨老處方箋」守護長輩，志工將據點活動帶進長輩家中，原本彼此沒連結的獨老，因孤獨處方箋串起，成為老年生活夥伴。

「強化支持系統，化被動為主動。」張淑卿說，整體環境支持很重要，服務輸送要更主動，才能及時幫助更多獨老或老老照顧家庭。

新北市府也在平溪構築不老長智村推動平台，區公所整合衛生所、派出所、里鄰長、社區、志工和社福機構等，合力推動長者照護工作。平溪區長李天民說，硬體包括開闢十分公園、老街鋪面整平，也開辦認識失智訓練研習課程，以及與台北慈濟醫院開闢失智篩檢綠色通道。

台北大學高齡與社區研究中心主任曾敏傑說，高齡化浪潮下，獨居是必然趨勢，如何讓獨居不孤獨是重要課題，可透過學習、社會參與及維持良好家人關係，為獨居做好準備。曾也說，平溪是最全國最老聚落，有指標意義，可讓更多地方複製與預防。

延伸閱讀

影／十分、平溪、菁桐試辦鐵軌合法放天燈 遊客大讚：拍照較好看

9旬長者點爆裂物亡 專家示警「高齡極端行為非個案」：社會老化準備不足

爺奶開場踢進無人機「活力球」！老盟研討會展現超高齡社會新動能

影／「2025幸福從鄰開始」論壇 石崇良分享6健康秘訣

相關新聞

淡水大停水6萬戶2天沒水用 水公司搶修完成洪孟楷要求補償

淡北道路工程施作時不慎鑽破自來水管，造成淡水區逾6萬戶停水2天。新北市府與台灣自來水公司經連日搶修，今下午3時完成接管作...

平溪老人破36% 學者：協助做到「獨居不孤獨」

新北市平溪區老年人口比率近期破36%，再過幾年將進入長者逾半的「極限聚落」。民團曾推「獨老處方箋」，將據點活動帶進長輩家...

星期評論／淡江大橋辦路跑 中央老大心態不改

淡江大橋明年5月通車，這座跨越淡水河的重要地標，興建以來便牽動淡水、八里發展乃至雙北交通格局，也是地方等待近20年的重大...

衛生所專業人力難募 平溪長照也缺人

新北平溪衛生所主任廖廣榆年僅36歲，服務對象是祖父母輩患者，他表示，當地居民仰賴衛生所服務，專業人力卻是一大困境，長照單...

淡北道路施工挖破管線停水 新北：已恢復供水

淡北道路工程施作基樁鑽掘時，施工廠商27日不慎鑽破地下自來水管線，導致淡水16個里、共6萬多戶停水，新北市工務局表示，經...

北市民生社區旁狗公園活動區啟用 飼主盼市區內設置更多空間

北市動保處今正式啟用松山區敦北公園狗活動區，該公園位於民生社區旁主幹道上，離住宅區很近，對於養毛孩飼主更加方便，不少飼主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。