聽新聞
0:00 / 0:00

淡水施工挖破水管停水2天 市府：研議補償機制

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北市府與台灣自來水公司搶修完成換管、接管作業，昨天下午5時起逐步復水。圖／新北市工務局提供
新北市府與台灣自來水公司搶修完成換管、接管作業，昨天下午5時起逐步復水。圖／新北市工務局提供

新北淡北道路工程鑽破地下自來水管，造成淡水區逾6萬戶無預警停水近48小時，民怨沸騰。原訂昨天凌晨2時搶修完成，因坑槽深達8公尺、湧水引發坍方，修復工程延宕12小時。市府與台水昨天完成接管置換，昨傍晚5時起陸續復水。市府允諾將徹底檢討圖資與施工流程落差，並研議補償機制。

事故發生在上月27日傍晚，淡北道路主線高架橋P20基樁鑽掘作業時，施工單位不慎鑽破地底自來水管。水公司28日起陸續減壓、停水，影響涵蓋淡水區16里、約6.2萬戶。

台水第一區管理處表示，破損管線深度達8公尺，位於接頭位置，修復難度極高。開挖後湧水難止並夾帶土方，使抽水與換管作業難持續，為確保作業安全，只能暫停並撤出人員。

新工處說明，市府接獲通報後隨即協調擋土與支撐廠商進場增設鋼板樁補強，夜間施工期間湧水量增加，邊坡土壤出現滑動，考量安全必須喊停，導致復水時程延後。

工務局長馮兆麟數度到場視察，指示加速抽水與接管前置作業，並於中午前完成破管切割與餘土清理，下午3時完成接管置換，後續由台水進行排泥、清汙及管網沖洗，昨傍晚恢復供水。

馮兆麟指出，淡北道路工程在基樁施工前，已完成管線調查、試挖及探測，也與自來水公司辦會勘，此次事件顯示「圖資與現況有落差」，市府將會同台水全面檢討勘驗流程；供水恢復後，會研商補償方式，包含對受影響居民的費用減免及後續求償機制。

淡水地區近48小時毫無預警停水，衝擊居民日常，立委洪孟楷說，居民從飲食、盥洗到長者照護全受影響，餐飲與商家營運也遭重創，民怨高漲。他主張從寬認定受影響用戶基本費減免，市府應向施工單位求償，台水須加速研議「第二入水管」，提升淡水備援供水能力。

延伸閱讀

淡北道路施工挖破管線停水 新北：已恢復供水

淡水大停水6萬戶2天沒水用 水公司搶修完成洪孟楷要求補償

8米深處修管遇連續坍方！淡水大停水復水延12小時

新北工務局傳捷報 智慧道路與綠建築雙雙獲國內外肯定

相關新聞

淡水大停水6萬戶2天沒水用 水公司搶修完成洪孟楷要求補償

淡北道路工程施作時不慎鑽破自來水管，造成淡水區逾6萬戶停水2天。新北市府與台灣自來水公司經連日搶修，今下午3時完成接管作...

北市歷史建築活化商業進駐 深夜噪音擾鄰

台北市榕錦園區是原台北刑務所官舍歷史建築活化場域，進駐餐飲等常遭檢舉，居民陳情酒吧噪音擾鄰，被重低音音樂吵到睡不著，還有...

歷史建築商圈發展要配套 專家：住商平衡才能共榮

北市住商混合區多，過去就曾發生師大商圈因商業發展衍生噪音、髒亂，與居民發生衝突。地方建議對噪音擾鄰，應針對熱區採主動稽查...

淡水施工挖破水管停水2天 市府：研議補償機制

新北淡北道路工程鑽破地下自來水管，造成淡水區逾6萬戶無預警停水近48小時，民怨沸騰。原訂昨天凌晨2時搶修完成，因坑槽深達...

平溪老人破36% 學者：協助做到「獨居不孤獨」

新北市平溪區老年人口比率近期破36%，再過幾年將進入長者逾半的「極限聚落」。民團曾推「獨老處方箋」，將據點活動帶進長輩家...

星期評論／淡江大橋辦路跑 中央老大心態不改

淡江大橋明年5月通車，這座跨越淡水河的重要地標，興建以來便牽動淡水、八里發展乃至雙北交通格局，也是地方等待近20年的重大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。