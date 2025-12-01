淡水施工挖破水管停水2天 市府：研議補償機制

新北淡北道路工程鑽破地下自來水管，造成淡水區逾6萬戶無預警停水近48小時，民怨沸騰。原訂昨天凌晨2時搶修完成，因坑槽深達8公尺、湧水引發坍方，修復工程延宕12小時。市府與台水昨天完成接管置換，昨傍晚5時起陸續復水。市府允諾將徹底檢討圖資與施工流程落差，並研議補償機制。

事故發生在上月27日傍晚，淡北道路主線高架橋P20基樁鑽掘作業時，施工單位不慎鑽破地底自來水管。水公司28日起陸續減壓、停水，影響涵蓋淡水區16里、約6.2萬戶。

台水第一區管理處表示，破損管線深度達8公尺，位於接頭位置，修復難度極高。開挖後湧水難止並夾帶土方，使抽水與換管作業難持續，為確保作業安全，只能暫停並撤出人員。

新工處說明，市府接獲通報後隨即協調擋土與支撐廠商進場增設鋼板樁補強，夜間施工期間湧水量增加，邊坡土壤出現滑動，考量安全必須喊停，導致復水時程延後。

工務局長馮兆麟數度到場視察，指示加速抽水與接管前置作業，並於中午前完成破管切割與餘土清理，下午3時完成接管置換，後續由台水進行排泥、清汙及管網沖洗，昨傍晚恢復供水。

馮兆麟指出，淡北道路工程在基樁施工前，已完成管線調查、試挖及探測，也與自來水公司辦會勘，此次事件顯示「圖資與現況有落差」，市府將會同台水全面檢討勘驗流程；供水恢復後，會研商補償方式，包含對受影響居民的費用減免及後續求償機制。

淡水地區近48小時毫無預警停水，衝擊居民日常，立委洪孟楷說，居民從飲食、盥洗到長者照護全受影響，餐飲與商家營運也遭重創，民怨高漲。他主張從寬認定受影響用戶基本費減免，市府應向施工單位求償，台水須加速研議「第二入水管」，提升淡水備援供水能力。