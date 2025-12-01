聽新聞
0:00 / 0:00

歷史建築商圈發展要配套 專家：住商平衡才能共榮

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北報導
北市大安區榕錦生活園區原是台北刑務所官舍歷史建築，2021年活化利用，進駐餐飲、藝文推廣等。記者林麗玉／攝影
北市大安區榕錦生活園區原是台北刑務所官舍歷史建築，2021年活化利用，進駐餐飲、藝文推廣等。記者林麗玉／攝影

北市住商混合區多，過去就曾發生師大商圈因商業發展衍生噪音、髒亂，與居民發生衝突。地方建議對噪音擾鄰，應針對熱區採主動稽查，祭出跨局處配套。專家說，北市人口密集，商圈發展需要與居民畫出一條平衡線，才能共存共榮。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽說，許多國際觀光城市發展夜經濟，北市有其都市特性，住商混合區的確常發生經濟發展影響生活品質，在韓國首爾曾發生韓屋村居民與觀光客衝突，最後宣布宵禁。李認為，發展經濟前提，還是需與居民有共識。

對於市長蔣萬安想推動夜經濟，李舉信義區鐵道博物館為例，腹地大、周邊住戶不多，會是較適合的地點，若在住戶密集區，若有居民反對，還是得畫出一道商業發展與住宅品質的平衡線。

心中山周邊的大同區建泰里長陳鵬程說，稽查人員到場時，通常噪音也停止了，他建議政府應針對檢舉熱區，如某區域近期頻繁接獲檢舉，環保局就應該採取無預警主動稽查，非被動式檢舉才查，才有辦法揪出噪音擾民問題。

「法規面對商圈規範有很多盲點。」大巨蛋周邊的新仁里里長吳建德說，能理解市府若主動稽查有難度，但對檢舉熱點除有專案稽查，也建議定期聯合稽查，從汙染或噪音面執行，才能產生嚇阻力。

北市議員陳怡君說，商圈發展應該要有配套措施，包括店家營業時間嚴格管理，並與居民有共識，市府也要跨局處處理居民與商圈的衝突，不能局處各管各的，應該協調出管理配套。

延伸閱讀

北市男通緝犯遇盤查逃逸遭逮、友人傷警 均送辦

北市民生社區旁狗公園活動區啟用 飼主盼市區內設置更多空間

影／鄭麗文出席國民黨北市黨慶 讚蔣萬安優越政績

一串紅、粉萼鼠尾草交織 北市仁愛路秋冬增艷

相關新聞

淡水大停水6萬戶2天沒水用 水公司搶修完成洪孟楷要求補償

淡北道路工程施作時不慎鑽破自來水管，造成淡水區逾6萬戶停水2天。新北市府與台灣自來水公司經連日搶修，今下午3時完成接管作...

北市歷史建築活化商業進駐 深夜噪音擾鄰

台北市榕錦園區是原台北刑務所官舍歷史建築活化場域，進駐餐飲等常遭檢舉，居民陳情酒吧噪音擾鄰，被重低音音樂吵到睡不著，還有...

歷史建築商圈發展要配套 專家：住商平衡才能共榮

北市住商混合區多，過去就曾發生師大商圈因商業發展衍生噪音、髒亂，與居民發生衝突。地方建議對噪音擾鄰，應針對熱區採主動稽查...

淡水施工挖破水管停水2天 市府：研議補償機制

新北淡北道路工程鑽破地下自來水管，造成淡水區逾6萬戶無預警停水近48小時，民怨沸騰。原訂昨天凌晨2時搶修完成，因坑槽深達...

平溪老人破36% 學者：協助做到「獨居不孤獨」

新北市平溪區老年人口比率近期破36%，再過幾年將進入長者逾半的「極限聚落」。民團曾推「獨老處方箋」，將據點活動帶進長輩家...

星期評論／淡江大橋辦路跑 中央老大心態不改

淡江大橋明年5月通車，這座跨越淡水河的重要地標，興建以來便牽動淡水、八里發展乃至雙北交通格局，也是地方等待近20年的重大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。