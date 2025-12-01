聽新聞
歷史建築商圈發展要配套 專家：住商平衡才能共榮
北市住商混合區多，過去就曾發生師大商圈因商業發展衍生噪音、髒亂，與居民發生衝突。地方建議對噪音擾鄰，應針對熱區採主動稽查，祭出跨局處配套。專家說，北市人口密集，商圈發展需要與居民畫出一條平衡線，才能共存共榮。
中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽說，許多國際觀光城市發展夜經濟，北市有其都市特性，住商混合區的確常發生經濟發展影響生活品質，在韓國首爾曾發生韓屋村居民與觀光客衝突，最後宣布宵禁。李認為，發展經濟前提，還是需與居民有共識。
對於市長蔣萬安想推動夜經濟，李舉信義區鐵道博物館為例，腹地大、周邊住戶不多，會是較適合的地點，若在住戶密集區，若有居民反對，還是得畫出一道商業發展與住宅品質的平衡線。
心中山周邊的大同區建泰里長陳鵬程說，稽查人員到場時，通常噪音也停止了，他建議政府應針對檢舉熱區，如某區域近期頻繁接獲檢舉，環保局就應該採取無預警主動稽查，非被動式檢舉才查，才有辦法揪出噪音擾民問題。
「法規面對商圈規範有很多盲點。」大巨蛋周邊的新仁里里長吳建德說，能理解市府若主動稽查有難度，但對檢舉熱點除有專案稽查，也建議定期聯合稽查，從汙染或噪音面執行，才能產生嚇阻力。
北市議員陳怡君說，商圈發展應該要有配套措施，包括店家營業時間嚴格管理，並與居民有共識，市府也要跨局處處理居民與商圈的衝突，不能局處各管各的，應該協調出管理配套。
