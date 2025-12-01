聽新聞
北市歷史建築活化商業進駐 深夜噪音擾鄰

聯合報／ 記者洪子凱林麗玉／台北報導
北市大安區榕錦生活園區2021年活化利用，進駐餐飲、藝文推廣等。記者林麗玉／攝影
北市大安區榕錦生活園區2021年活化利用，進駐餐飲、藝文推廣等。記者林麗玉／攝影

台北市榕錦園區是原台北刑務所官舍歷史建築活化場域，進駐餐飲等常遭檢舉，居民陳情酒吧噪音擾鄰，被重低音音樂吵到睡不著，還有人形容「像地震」。該酒吧近2個月被檢舉11次，僅開1次勸導單，議員質疑做法消極。另，圓山花博、心中山也是常被投訴的擾民熱區。

議員簡舒培接獲民眾陳情，指位於金山南路、金華街榕錦園區內一處酒吧營業到凌晨，深夜噪音擾鄰，議員調閱1999檢舉紀錄，發現酒吧今年10月5日至11月中被檢舉達11次，僅開1次勸導單。民眾檢舉噪音，環保局SOP是3小時內到場，簡質疑，噪音1小時後可能就測不到，3小時內到場的SOP不合理。

「一講就火大。」錦泰里長范燕淇直言，酒吧噪音「太震撼」，許多老人家反映晚上無法睡，檢舉多次根本罰不到。政府應思考哪些產業適合進駐，尤其木造屋隔音欠佳，找文化局陳情也沒下文，倒霉的還是住戶。

文化局表示，榕錦園區2022年9月開園時，營運單位即訂有噪音管理辦法及懲罰機制，已要求營運單位12月2日前訂定加強管制措施、落實音量管制。

簡舒培認為，榕錦生活園區周邊是住三非商業區，不該發展夜經濟，應落實源頭規範，還給在地民眾安寧環境，呼籲市府應加強管控、傾聽民意，並落實執行相關檢測。

除榕錦園區，花博圓山園區先前也因餐酒館林立，議員陳怡君接獲居民陳情指餐酒館進駐衍生環境髒亂、噪音、塗鴉等，議員質詢後，市府訂出營業時間規定，必須是遇萬聖節、跨年等節慶，營業時間才能至隔天凌晨2時。

另，中山捷運站周邊的心中山，先前也有住戶與商圈如何平衡問題，除噪音，也有里長指有餐廳為了圖方便，將店裡的油汙水偷接雨水管線排掉，造成公共管線阻塞。

環保局稽查大隊長顏伶珍指出，接獲陳情後，會派稽查員到場處理，也主動針對特定活動進行噪音監控及稽查，稽查處於末端，建議相關局處在商業登記或相關流程中，加入環保法規的提醒或標準。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

