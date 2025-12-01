快訊

基隆自來水連日異味爆民怨 謝國樑：明依飲用水管理條例開罰台水

聽新聞
0:00 / 0:00

星期評論／淡江大橋辦路跑 中央老大心態不改

聯合報／ 本報記者張策

淡江大橋明年5月通車，這座跨越淡水河的重要地標，興建以來便牽動淡水、八里發展乃至雙北交通格局，也是地方等待近20年的重大工程。然而，大橋尚未剪綵，一場「通車路跑活動」又成為中央與地方較勁的新戰場。

公路局規畫明年4月通車前辦通車路跑及自行車活動，淡水、八里民眾紛紛反映「不知道有這活動」、「資訊根本沒看到」，似乎又是一次典型的「中央先做、地方才知道」的老劇本。

近年中央與新北隔空交火愈來愈頻繁，淡江大橋成為縮影。

先是中央搶先註冊「淡江大橋」商標，引發地方不滿，如今連通車前黃金周末時段幾乎被中央占好占滿，疙瘩再加深。這不是單一事件，是多年累積的互不信任，在這座還沒通車的橋上又被點燃。

公共建設本應象徵治理的成熟，在台灣卻常落入政治肌肉秀。誰先宣布、誰握話語權，往往比建設本身還重要。對居民來說，他們關心的是通勤時間能不能縮短、交通是否改善。

重大工程最需要中央與地方在建設過程齊心協力、互相成就，而不是等到完工才匆匆上場爭誰是功臣。合作的態度決定建設的高度，能否放下搶功的陋習，某種程度是檢驗台灣政治是否成熟的試金石。

淡江大橋對淡水、八里居民而言，不是政治舞台，而是每天塞不塞車的現實問題。路跑誰辦不是重點，重點是資訊透明、程序清楚、彼此尊重。中央若能在規畫之初就和地方協調，將路跑規模、分工、交通配套等攤在陽光下，就能避免不必要的誤解。

公共建設終究會完工，但政治造成的不信任卻可能延續更久。淡江大橋能否成為交通地標靠工程品質，是否成為治理典範靠態度與合作，真正有高度的政府，不會把合作當示弱。

只要中央願意把「老大心態」放下，地方感受到尊重，建設就能往前走兩步，這才是民眾期待的治理方式，也是台灣需要前進的方向。

延伸閱讀

國聚建設慵懶跑者聚樂部 帶領上千跑者湧入水湳經貿園區

新北市府盼跨機關平台協作 促淡江大橋如期通車

蹭淡江大橋中央吃新北豆腐？公路局：協力辦理通車前各項體驗活動

蹭淡江大橋 中央2個月內2度吃侯友宜豆腐

相關新聞

淡水大停水6萬戶2天沒水用 水公司搶修完成洪孟楷要求補償

淡北道路工程施作時不慎鑽破自來水管，造成淡水區逾6萬戶停水2天。新北市府與台灣自來水公司經連日搶修，今下午3時完成接管作...

平溪老人破36% 學者：協助做到「獨居不孤獨」

新北市平溪區老年人口比率近期破36%，再過幾年將進入長者逾半的「極限聚落」。民團曾推「獨老處方箋」，將據點活動帶進長輩家...

星期評論／淡江大橋辦路跑 中央老大心態不改

淡江大橋明年5月通車，這座跨越淡水河的重要地標，興建以來便牽動淡水、八里發展乃至雙北交通格局，也是地方等待近20年的重大...

衛生所專業人力難募 平溪長照也缺人

新北平溪衛生所主任廖廣榆年僅36歲，服務對象是祖父母輩患者，他表示，當地居民仰賴衛生所服務，專業人力卻是一大困境，長照單...

淡北道路施工挖破管線停水 新北：已恢復供水

淡北道路工程施作基樁鑽掘時，施工廠商27日不慎鑽破地下自來水管線，導致淡水16個里、共6萬多戶停水，新北市工務局表示，經...

北市民生社區旁狗公園活動區啟用 飼主盼市區內設置更多空間

北市動保處今正式啟用松山區敦北公園狗活動區，該公園位於民生社區旁主幹道上，離住宅區很近，對於養毛孩飼主更加方便，不少飼主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。