土耳其台灣中心上億募款案 北市：粗估剩1千多萬

3月媒體報導質疑土耳其台灣中心新台幣上億元賑災款支出矛盾。北市社會局今天說，共3個募款案，第3案無虞，前2案已補正收入收據，待回報結案資料，粗估至少有1000多萬元餘款。

2023年土耳其大地震後，台灣民眾踴躍捐款，支援國際人道建築與教育協會發起的募款活動，用於設在當地的「土耳其台灣中心」救助災民使用。

三立新聞3月間以「善款流向成謎」報導，質疑上億元的款項支出有矛盾。身兼土耳其台灣中心執行長及國際人道建築與教育協會理事長的裘振宇也因此受關注。

台北市社會局人民團體科科長陳郁君接受中央社記者電話訪問時說，共3個募款案，第3案是「無盡之愛II：土耳其台灣中心勸募計畫」（報導指2024年12月10日至2025年12月9日募款，預計募款新台幣3400萬元），實際募得300多萬元。

她說，這部分協會已回復結案報告，初步查核所提報使用名目、金額，都符合使用規定；但因裘振宇告知5月中心被當地市府停用，經向外交部駐土耳其辦事處查證，獲回函確認屬實，社會局暫停「無盡之愛II」的勸募許可。

針對報導所指另2案，即第1案的「愛無國界：土耳其台灣中心勸募計畫」，勸募期間為2022年10月10日至2023年10月9日；第2案為2023年10月10日至2024年10月9日間募款的「無盡之愛-土耳其台灣中心勸募計畫」。

陳郁君說，報導露出後，有請會計師核對協會提報的3案帳款查核，發現第1案約1.4億多元跟第2案約1100多萬元的捐款收入金額、協會向社會局提出的報告內容，跟銀行對帳單（存款）有落差、不正確，後來發現募款來源除了協會、集資平台，還有第三方，第三方沒有開具收入收據，後來都有補開短開或漏開的收入收據，已補正完成。

陳郁君說，行政查核初步沒有明顯問題，原本協會要在11月底提送全案的結案報告，但第1案受報導影響，有人申請退款，協會正在等集資平台處理完畢後匯款，目前粗估至少有1000多萬元餘款，對照一般團體若有餘款，可提計畫列管執行，此案較複雜，要再作討論，看是還給捐款人或是支援其他當地震災公益使用。

由於傳出善款疑有流向不明等爭議，衛生福利部3月間表示，已函請台北市政府速查。