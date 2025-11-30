淡北道路施工挖破管線停水 新北：已恢復供水
淡北道路工程施作基樁鑽掘時，施工廠商27日不慎鑽破地下自來水管線，導致淡水16個里、共6萬多戶停水，新北市工務局表示，經台水搶修後，今天下午5時已恢復正常供水。
新北市工務局發布新聞稿指出，淡北道路工程27日進行主線高架橋基樁挖掘時，施工廠商不慎鑽破自來水管線，自28日凌晨0時起減壓供水，中午過後暫停供水，影響範圍涵蓋淡水區16個里、共約6.2萬戶。
工務局表示，市府獲報立即啟動搶修工程，陸續完成設置鋼板樁支撐及擋土設施，原預估今天凌晨搶修完成，但因遭遇無法預期的地下水湧出，有坍方疑慮，考量安全緊急中斷暫停施工。
工務局長馮兆麟表示，經緊急增加打設鋼板樁做補強，確認安全無虞下再次進場施工，並持續抽水及切割破損自來水管後，今天下午4時多完成置換接管，下午5時起恢復供水。
馮兆麟表示，淡北道路工程於施作基樁前，都會先完成管線調查、試挖、探測作業，並與台灣自來水公司會勘確認，但此次事件顯示圖資與實際狀況有落差，將邀集台水檢討勘驗，在恢復供水後，市府也會與台水研商相關補償機制。
新建工程處長簡必琦表示，有關事故責任與賠償問題，後續將與台水釐清探管與圖資套疊等溝通歷程，確認事發原因後，倘有承包商應負擔的責任，將依約檢討並予裁罰。
