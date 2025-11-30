快訊

北市民生社區旁狗公園活動區啟用 飼主盼市區內設置更多空間

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市動保處今正式啟用松山區敦北公園狗活動區，該公園位於民生社區旁主幹道上，離住宅區很近，對於養毛孩飼主更加方便。記者洪子凱／攝影
北市動保處今正式啟用松山區敦北公園狗活動區，該公園位於民生社區旁主幹道上，離住宅區很近，對於養毛孩飼主更加方便，不少飼主也盼能有更多靠近市區讓帶狗散步跑動更加便利。市府也表示，盼未來能夠在不同行政區，都有更多好的環境讓毛孩可以運動

敦北公園就位於民生社區旁，寸土寸金的都市空間，更是松山區除迎風狗運動公園外的專屬運動空間，讓飼主在住家附近有更近更新的遛狗地點，更與公運處合作規畫「狗狗友善公車」，飼主可以搭乘262路區間公車在「富錦街口」下車即可到達狗公園區。

住在大安區趙姓飼主表示，平常上下班已經很晚到家若要帶毛孩到河濱或離住宅區較遠狗公園玩耍比較困難，若能夠就在住宅區周邊，除了交通便利，平日晚上下班後或一早上班前也能帶狗狗來跑一下，寵物每天有固定運動量，在家裡也不會亂咬東西，盼市府能持續擴建。

議員張文潔也說，近年來民眾對寵物的看法逐漸改變，毛孩對許多飼養寵物的民眾來說就像家人一樣，她家中也有兩隻狗，狗公園就是一個很棒的建設，盼市府能夠「先求有，再求好」，盼台北市各鄰里之間也能仿效精，打造更多元友善的生活空間。

產發局長陳俊安表示，會持續尋找可以帶狗狗奔跑的綠地，已爭取到在內湖區寶湖社區設置新的狗公園，預計在明年啟用，將有更多的寵物友善空間可以與毛孩互動，

