汐止自來水出現油味引民怨 凸顯水源不同兩樣情

中央社／ 新北30日電

基隆油污事件導致汐止地區用水也出現油味，讓許多居民紛叫苦，甚至搶購礦泉水，民進黨議員張錦豪表示，此事凸顯汐止地區用水兩樣情，分別來自翡翠及新山水庫系統，建議全區改用翡翠水庫的水。

八堵抽水站附近基隆河27日發現油污，影響新山淨水場供水，使得基隆市部分用戶近日自來水出現油味。台水公司今天表示，經多次檢驗水質後，確認已無異味，用戶可安心使用。

新北市環保局表示，今天與台灣自來水公司確認最新進度，除持續於各管網節點處放水清洗管線，也已跟台北自來水事業處加購自來水，加壓打入汐止區供應民生用水，以確保民眾用水安全。

汐止區長林慶豐表示，汐止用水除鄰近北市的8個里用的是翡翠水庫的水，沒有什麼投訴，其餘40多個里都是用新山水庫的水，因此，近日確實有許多民眾抱怨，經台水連日改善及協助調度水車下，幾乎已無油味。

汐止區崇德里長蘇宏杰也在臉書表示，公共管線的水已經換成新的水，若還有殘留的油味，應該把水塔的水排掉就大致可以改善。

崇德里的王姓民眾向中央社表示，近日油味已造成生活上困擾，尤其是昨天最濃，其程度不止無法飲用，就連洗浴都怕對年幼的孩子造成傷害，因此，除了改買礦泉水飲用，就連洗澡也改到金山去洗溫泉。

王姓民眾表示，社區水塔把水排掉後重新注水後，油味已減少，目前正等待社區安排進行水塔清洗，至於其他用水則靠里長協助調度水車來應急。至於賣場內礦泉水仍正常販售，並無媒體報導搶購一空的情形。

張錦豪向中央社表示，用水受油污影響的區域主要是水源來自新山水庫的台水供水系統，北水供應區域用水正常，今天供水幾乎已無油味，只是汐止在新北，但供水系統卻是一區兩制，水源分別來自新山水庫及翡翠水庫，因此，他將建議汐止全區改用翡翠水。

新山水庫 汐止

