快訊

她訴苦被性侵 …男子被押到靈骨塔上狗鍊狗項圈 棍棒毆打逼學狗爬

搜救工作仍持續！香港大火遇難人數增至146人 仍有百名災民失聯

桃機第三航廈北登機廊廳明試營運 首批旅客最快這時可登機

聽新聞
0:00 / 0:00

淡水大停水6萬戶2天沒水用 水公司搶修完成洪孟楷要求補償

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市工務局長馮兆麟（左一）到場視察緊盯搶修進度。圖／新北市工務局提供
新北市工務局長馮兆麟（左一）到場視察緊盯搶修進度。圖／新北市工務局提供

淡北道路工程施作時不慎鑽破自來水管，造成淡水區逾6萬戶停水2天。新北市府與台灣自來水公司經連日搶修，今下午3時完成接管作業，工務局長馮兆麟3度到場視察後表示，經水公司確認，預計今日下午5時起將逐步恢復供水。市府強調將徹底檢討事故原因，並研議補償機制。

事故發生於本月27日，淡北道路主線高架橋P20基樁鑽掘作業時，施工單位鑽破地底自來水管，自來水公司自28日起陸續減壓、停水，影響16里、約6.2萬戶。工務局表示，市府接獲通報後隨即啟動搶修，先後完成鋼板樁支撐與擋土施作，原規畫今日凌晨可修復，但因施工時出現大量地下水湧入、邊坡土壤有坍滑風險，為安全起見緊急喊停，導致復水時程延後。

馮兆麟表示，今日一早再次進場抽水，並於中午前完成切割破損管線及清理餘土，下午3時完成接管置換作業，後續由自來水公司進行排泥、清汙與管網沖洗，預估下午5時起陸續恢復供水。他說明，現場湧水量大，需不斷加強鋼板樁補強，以確保搶修人員安全，因此工期較原本評估延長。

馮兆麟強調，淡北道路工程於基樁施工前，已完成管線調查、試挖與探測，也與水公司會勘確認，但此次事故顯示「圖資與現況仍有落差」。市府將會同自來水公司進行檢討與勘驗；待供水恢復後，也會研商相關補償事宜。

新北市立委洪孟楷表示，淡水地區在毫無預警的情況下停水近 48 小時，已嚴重衝擊居民生活，從飲食、盥洗到長者照護全受影響，餐飲與店家營運更大受打擊，民眾的不滿「完全可以理解」。他強調，相關單位必須負起責任，並提出要求，包括比照不可抗力規範，從寬認定受影響用戶的基本費減免，作為最基本的補償。

洪孟楷指出，市府應依法向施工單位求償，避免納稅人買單，並全面檢討淡北道路工程的施工流程與安全管理，防止同類事件再發。他也呼籲，自來水公司應加速研議「第二入水管」，淡水人口快速成長，現階段僅靠單一管線供水，一旦事故發生便會全面斷水，「淡水供水需要備援能力，不能讓居民再次承受同樣的困境」。

施工團隊進行置換管線作業。圖／新北市工務局提供
施工團隊進行置換管線作業。圖／新北市工務局提供
工務局長馮兆麟（左五）三度到場視察督工，掌握搶修工程進度。圖／新北市工務局提供
工務局長馮兆麟（左五）三度到場視察督工，掌握搶修工程進度。圖／新北市工務局提供
市府與台灣自來水公司全力搶修完成換管、接管作業，預計今日下午5時起逐步復水。圖／新北市工務局提供
市府與台灣自來水公司全力搶修完成換管、接管作業，預計今日下午5時起逐步復水。圖／新北市工務局提供

水公司 淡水

延伸閱讀

淡江大橋路跑活動掀風波 洪孟楷：啟用過程不能漠視地方

「不缺錢」中油三階工程費疑浮報近160億 採購法草案增這條防漏洞

被指紐約宴客等無人 林佳龍：CNN背後有認知作戰集團應更正

海纜七法修得洋洋灑灑卻無法求償 洪孟楷質疑：這法豈不是修半套？

相關新聞

淡水大停水6萬戶2天沒水用 水公司搶修完成洪孟楷要求補償

淡北道路工程施作時不慎鑽破自來水管，造成淡水區逾6萬戶停水2天。新北市府與台灣自來水公司經連日搶修，今下午3時完成接管作...

香港大火 陳冠安籲蔣萬安參考日修這法…改革防火監管

香港宏福苑大火造成上百人罹難，爭取國民黨港湖議員參選的青年部前主任陳冠安說，除規範施作材料和採即刻性行政檢查外，他建議北...

新北第二總圖今年底完成基本設計 地方盼能符合想像

新北市府斥資40億元，將在市圖三重分館現址打造「新北市立圖書館第二總館」，然而日前規畫圖出爐，地方卻發現與當初國際競圖設...

十年推「生生喝鮮奶」有成 闕枚莎肯定蔣萬安擴至國中

台北市長蔣萬安宣布，預計115學年度起，將現行「鮮奶週報」擴至國中生，台北市議員闕枚莎表達高度肯定，提及自己長期在議會推...

8米深處修管遇連續坍方！淡水大停水復水延12小時

新北市淡水區27日晚間因淡北道路工程施工不慎挖破地下水管，造成約6萬多戶大規模停水。原訂今日凌晨2時前搶修完成，但因現場...

昔撒花露水今鳥度冬…李四川曝基隆河目標：10年後可游泳

基隆河每到冬季都有候鳥來度冬，北市副市長李四川今臉書說，早年基隆河辦龍舟賽必須「撒花露水」，當年他認為應先作截流、再加速...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。