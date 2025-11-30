淡水大停水6萬戶2天沒水用 水公司搶修完成洪孟楷要求補償

淡北道路工程施作時不慎鑽破自來水管，造成淡水區逾6萬戶停水2天。新北市府與台灣自來水公司經連日搶修，今下午3時完成接管作業，工務局長馮兆麟3度到場視察後表示，經水公司確認，預計今日下午5時起將逐步恢復供水。市府強調將徹底檢討事故原因，並研議補償機制。

事故發生於本月27日，淡北道路主線高架橋P20基樁鑽掘作業時，施工單位鑽破地底自來水管，自來水公司自28日起陸續減壓、停水，影響16里、約6.2萬戶。工務局表示，市府接獲通報後隨即啟動搶修，先後完成鋼板樁支撐與擋土施作，原規畫今日凌晨可修復，但因施工時出現大量地下水湧入、邊坡土壤有坍滑風險，為安全起見緊急喊停，導致復水時程延後。

馮兆麟表示，今日一早再次進場抽水，並於中午前完成切割破損管線及清理餘土，下午3時完成接管置換作業，後續由自來水公司進行排泥、清汙與管網沖洗，預估下午5時起陸續恢復供水。他說明，現場湧水量大，需不斷加強鋼板樁補強，以確保搶修人員安全，因此工期較原本評估延長。

馮兆麟強調，淡北道路工程於基樁施工前，已完成管線調查、試挖與探測，也與水公司會勘確認，但此次事故顯示「圖資與現況仍有落差」。市府將會同自來水公司進行檢討與勘驗；待供水恢復後，也會研商相關補償事宜。

新北市立委洪孟楷表示，淡水地區在毫無預警的情況下停水近 48 小時，已嚴重衝擊居民生活，從飲食、盥洗到長者照護全受影響，餐飲與店家營運更大受打擊，民眾的不滿「完全可以理解」。他強調，相關單位必須負起責任，並提出要求，包括比照不可抗力規範，從寬認定受影響用戶的基本費減免，作為最基本的補償。