「2025臺北耶誕愛無限」 新生南路浪漫登場

照片取自臺北市政府

臺北市政府觀光傳播局於年末舉辦「2025臺北耶誕愛無限」活動，除了延續在有「天堂路」美稱的新生南路打造五大燈區，今年更首度將燈飾延伸至大安森林公園，透過璀璨光影與樹影交織，讓冬夜的公園化身成夢幻耶誕舞臺；此外，也將舉辦「耶誕音樂會」，邀請多位民歌及流行歌手為民眾帶來暖心的耶誕氛圍。邀請遊客前來賞燈、拍照打卡，欣賞沿途教堂的建築之美，並順遊周邊景點與商圈，一同感受浪漫溫馨且歡樂的節慶時光。

北市府觀光局表示，大安森林公園11號出入口的耶誕主燈「星願樹」，新生南路及大安森林公園的六大耶誕燈區也同步點亮，宣告「2025臺北耶誕愛無限」活動正式展開。

臺北市長蔣萬安表示，很高興在歲末時刻與大家再次齊聚大安森林公園，感謝所有教會團體的支持，「臺北耶誕愛無限」已經邁入第6年，每一次都藉由這個活動將愛與關懷傳遞給市民朋友。今年活動規劃了六大燈區，從現在開始到1月1日，每天晚上都會亮燈，大家經過時可以感受到濃濃的耶誕氣氛。

觀傳局介紹，耶誕主燈「星願樹」由臺北捷運公司設置於大安森林公園11號出入口，以光象徵願望傳遞、花朵蝴蝶代表心願綻放，隨著旋轉光帶將願望延伸遠方。今年不僅點亮公園入口，更新增大安森林公園「聖誕奇境」燈區，以聖誕老人、麋鹿、禮物盒及燈串等元素妝點，遊客可漫步在其中，感受大自然與節慶氛圍相互呼應的獨特風景。

觀傳局進一步說，除大安森林公園「聖誕奇境」外，今年亦延續在有「天堂路」美稱的新生南路上，於台北衛理堂、基督復臨安息日會台北教會、天主教台北聖家堂、台北和平長老教會與台北真理堂周邊，分別布置「星語天使」、「甜心樂語」、「星舞小鹿」、「綿綿星樹」及「金緞光廊」等五個燈飾。六大耶誕燈區自11月29日起至115年1月1日，每日晚間5時至10時亮燈，邀請大家漫步燈海、拍照打卡，沿途還能欣賞各式教堂的建築之美，並順遊周邊景點與永康、公館、師大龍泉等商圈，度過溫馨歡樂的節慶時光。

觀傳局預告，12月13日晚間將於大安森林公園舉辦「耶誕音樂會」，邀請南方二重唱、蔡家蓁、張棋惠、林道遠及黑旋風等歌手演出；12月12日至14日的「響應活動-國際耶誕文化嘉年華」，由去年一天擴大為三天，包含逾百攤耶誕市集、踩街報佳音及舞台表演等。另12月6日下午2時至5時，大安森林公園小舞台還有大安區公所辦理的「2025大安多元文化節．臺北耶誕前奏曲」，將有手作體驗區跟童趣魔術秀等，12月20日也有「聖誕永康嘉年華」在永康公園登場。

