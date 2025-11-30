新北歡樂耶誕城10大遊具毛孩免費玩
照片取自新北市政府
新北市政府舉辦「2025毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴」，邀民眾與毛寶貝共同歡度耶誕節，新北市長侯友宜29日至板橋車站站前廣場參與活動時表示，新北歡樂耶誕城期間有10大寵物遊具免費玩。
侯友宜市長表示，新北歡樂耶誕城是新北年度品牌盛事，同時，新北市有約36萬隻犬貓，是數一數二的毛寶貝大城市，今年新北歡樂耶誕城特別設置了10種專屬毛寶貝的遊具，打造與毛寶貝一同盡情玩樂的場域。
動保處表示，新北市府全國首創寵物遊具展示，為推廣「寵物樂遊」，最受毛寶貝喜愛的10項寵物遊具於新北歡樂耶誕城開城期間免費使用，平日自上午10點至晚上7點，假日則延長開放至晚上10點，包括蹺蹺板、栓繩力柱、咬繩、平衡木、平台走梯、鑽圈、雙平臺、平台爬板、跳杆及鑽桶等，讓寵物盡情奔跑、訓練體能與增進互動。
