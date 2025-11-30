香港大火 陳冠安籲蔣萬安參考日修這法…改革防火監管

香港宏福苑大火造成上百人罹難，爭取國民黨港湖議員參選的青年部前主任陳冠安說，除規範施作材料和採即刻性行政檢查外，他建議北市府應一併檢討「北市建築管理自治條例15條」，針對防火措施的監督管理制度改革。

陳冠安說，因為就現行自治條例來說，施工計畫雖包含防火措施，但施工計畫書卻只須送主管建築機關備查，而不用併送消防機關審查。施工計畫當然是建築機關較專業，但防火措施，必然是消防機關的專業。因此目前由建管機關來備查防火措施的程序，顯然有調整空間。

他舉日本為例，東京消防廳就要求施工單位必須提供「工事中消防計畫」，並送主管消防部門審查，消防機關更可視施工進度或危險作業情況，要求計畫隨時修正。

這次香港宏福苑大火造成百人遇難，議員游淑慧日前質詢，針對規範施作材料和採即刻性行政檢查建議北市府，市長蔣萬安也指示，將針對現行法規尚未強制使用防火材質防護網，也未禁止使用竹製鷹架，未來會朝法制化方向進行，目前將先針對外牆整修進行全面稽查。

「重視公安，才能守護人民，公共安全，也是我「港湖百策」裡重要的一環。」陳冠安說，因此他主張修正「台北市建築管理自治條例15條」，施工建築的防火措施由消防機關審查，且提升相關審查規範密度。

防火，就讓專業的來！這也是他港湖百策第一彈「強化施工防火審查 守護市民生命安全。」