新北第二總圖今年底完成基本設計 地方盼能符合想像

新北市府斥資40億元，將在市圖三重分館現址打造「新北市立圖書館第二總館」，然而日前規畫圖出爐，地方卻發現與當初國際競圖設計差很大，新版本波浪立面造型與許多建築類似，缺乏原創性與國際視野，難展現總館應有的高度。全案預計今年底完成基本設計，地方盼市府正視地方意見，提出具代表性、符合在地期待的設計方案。

新北市文化局回應，新北市立圖書館第二總館目前尚處設計階段，設計團隊將蒐集各界反饋意見持續優化，兼顧市民使用需求，打造符合時代趨勢的新世代生活圖書館。

新北市第二總館規畫為地上八層、地下三層建物，總樓地板面積約4萬平方公尺，新北市文化局表示，預計今年底完成基本設計，2026年完成細部設計、舊館拆除與工程發包，並於2027年進場施工，目標在2031年完工。

當初建物設計理念以「打開書本」為設計理念，不過新北市議員李倩萍卻發現，最後在地方說明會的內容，與競圖結果有差，新版圖書館設計形態與部份住宅建物外觀相似，缺少設計創意，更與城市地標的方向相去甚遠

市議員顏蔚慈指出，地方對競圖內容與現實成果差異頗有疑慮，文化局雖表示會納入考量，但目前仍未看到明確成果，地方希望市府能提供更具體的外觀圖紙，說明是否已有調整．

顏蔚慈強調，三重圖書館改建已「孵蛋」多年，三重近年也較少大型公共設施進駐，第二總館具有地方指標意義，選址更具象徵性，她理解設計過程中會有調整，但目前版本距離地方期待仍有落差，盼文化局積極與地方溝通，提出更明確發展方向。