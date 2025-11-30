快訊

中藥行「腰斬」消失中 轉型阻力與中藥師斷層雙重危機

幫助排便、穩定血糖、改善膽固醇 奇亞籽和亞麻籽哪個更好？

美國4口之家年薪443萬算窮人？知名投資經理人拋「新貧窮線」掀熱議

聽新聞
0:00 / 0:00

8米深處修管遇連續坍方！淡水大停水復水延12小時

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
市府團隊與台灣自來水公司、施工廠商持續搶修，盡速恢復供水，減低民眾生活不便。圖／新北市工務局提供
市府團隊與台灣自來水公司、施工廠商持續搶修，盡速恢復供水，減低民眾生活不便。圖／新北市工務局提供

新北市淡水區27日晚間因淡北道路工程施工不慎挖破地下水管，造成約6萬多戶大規模停水。原訂今日凌晨2時前搶修完成，但因現場湧出大量地下水並造成坑槽側壁坍方，施工團隊被迫緊急撤離，以致進度延宕12小時，預計下午2時才可望恢復供水。

台灣自來水公司第一區管理處表示，破損管線位於關渡橋旁、深度8公尺的地下處，且破損點在管線接頭，修復難度極高。開挖後湧水不斷湧入，並夾帶大量土方灌入工作區域，使得抽水及換管作業無法持續進行。為確保作業員安全，施工團隊一度全部撤離。

新北市政府新工處接獲狀況後，立即協調擋土與支撐廠商進場加固坑槽，待安全無虞後才再次讓工程團隊入內抽水、搶修。新工處強調，將全程在場督導，務必加速復水。

為減輕停水衝擊，台水已在淡水設置19處緊急加水站，並動員7部水車巡迴供應，同時持續自台中、宜蘭等地調派增援車輛。新北市府表示，已要求水公司全力加派資源，副市長朱惕之與工務局長馮兆麟今早也再度前往現場了解狀況。

新工處指出，此次事故反映既有地下管線圖資與現況仍有落差，已要求承包廠商加強場勘精度，也將全面檢討圖資管理，避免類似事件再度發生。後續市府也將與台水討論補償及改善機制。

台水一區處表示，會持續日夜趕工，盡最大努力縮短停水時間；事故期間造成不便，深表歉意。市府則呼籲居民善用加水站與水車提供的臨時供水，並持續關注復水時程。

施工團隊連夜全力搶修，加緊工程進度，預計明日凌晨2時修復完成。圖／新北市工務局提供
施工團隊連夜全力搶修，加緊工程進度，預計明日凌晨2時修復完成。圖／新北市工務局提供
新北市工務局長馮兆麟（左一）二度到場勘查，日夜在第一線現場全程督工。圖／新北市工務局提供
新北市工務局長馮兆麟（左一）二度到場勘查，日夜在第一線現場全程督工。圖／新北市工務局提供

團隊 停水

延伸閱讀

大高雄預告下周日60萬戶停水 仁武、苓雅影響將最大

新北工務局傳捷報 智慧道路與綠建築雙雙獲國內外肯定

新北餘土管理不比照桃園 工務局：未列起造人處分對象

新店碧瑤擋土牆崩落仍有29戶未能回家 工務局曝最快返家時刻

相關新聞

昔撒花露水今鳥度冬…李四川曝基隆河目標：10年後可游泳

基隆河每到冬季都有候鳥來度冬，北市副市長李四川今臉書說，早年基隆河辦龍舟賽必須「撒花露水」，當年他認為應先作截流、再加速...

新北市圖書館人力荒 1正式職員管20非編制人員累慘

新北市府斥資40億元將在三重打造第二總圖，不過新北市議員彭佳芸卻發現，新北市立圖書館人力配置長期失衡，各分館正式人力僅3...

北市大安區歷建活化變八大行業酒吧 深夜樂音震撼到…鄰嘆像地震

北市大安區榕錦生活園區，原是台北刑務所官舍歷史建築，2021年活化利用，進駐餐飲、藝文推廣等，不過這3年多常遭檢舉，上月...

十年推「生生喝鮮奶」有成 闕枚莎肯定蔣萬安擴至國中

台北市長蔣萬安宣布，預計115學年度起，將現行「鮮奶週報」擴至國中生，台北市議員闕枚莎表達高度肯定，提及自己長期在議會推...

8米深處修管遇連續坍方！淡水大停水復水延12小時

新北市淡水區27日晚間因淡北道路工程施工不慎挖破地下水管，造成約6萬多戶大規模停水。原訂今日凌晨2時前搶修完成，但因現場...

蔣萬安發展夜經濟…地方籲配套 避免重蹈師大商圈覆轍

北市住商混合多，過去曾有師大商圈因商業發展衍生噪音、髒亂等，與居民發生衝突。近期又有榮錦園區、圓山花博、心中山等，為避重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。