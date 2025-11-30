8米深處修管遇連續坍方！淡水大停水復水延12小時

新北市淡水區27日晚間因淡北道路工程施工不慎挖破地下水管，造成約6萬多戶大規模停水。原訂今日凌晨2時前搶修完成，但因現場湧出大量地下水並造成坑槽側壁坍方，施工團隊被迫緊急撤離，以致進度延宕12小時，預計下午2時才可望恢復供水。

台灣自來水公司第一區管理處表示，破損管線位於關渡橋旁、深度8公尺的地下處，且破損點在管線接頭，修復難度極高。開挖後湧水不斷湧入，並夾帶大量土方灌入工作區域，使得抽水及換管作業無法持續進行。為確保作業員安全，施工團隊一度全部撤離。

新北市政府新工處接獲狀況後，立即協調擋土與支撐廠商進場加固坑槽，待安全無虞後才再次讓工程團隊入內抽水、搶修。新工處強調，將全程在場督導，務必加速復水。

為減輕停水衝擊，台水已在淡水設置19處緊急加水站，並動員7部水車巡迴供應，同時持續自台中、宜蘭等地調派增援車輛。新北市府表示，已要求水公司全力加派資源，副市長朱惕之與工務局長馮兆麟今早也再度前往現場了解狀況。

新工處指出，此次事故反映既有地下管線圖資與現況仍有落差，已要求承包廠商加強場勘精度，也將全面檢討圖資管理，避免類似事件再度發生。後續市府也將與台水討論補償及改善機制。