昔撒花露水今鳥度冬…李四川曝基隆河目標：10年後可游泳

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
「鸕鶿又來基隆河過冬！」李四川今天在臉書貼出候鳥來度冬的照片。圖／引用自李四川臉書
基隆河每到冬季都有候鳥來度冬，北市副市長李四川今臉書說，早年基隆河辦龍舟賽必須「撒花露水」，當年他認為應先作截流、再加速汙水接管，如今基隆河整治水質有成果，李又給同仁更大目標，「10年後大佳段，不只龍舟賽，也可以游泳。」

「鸕鶿又來基隆河過冬！」李四川今天在臉書貼出候鳥來度冬的照片，他說，民國91年他到衛工處擔任處長，那一年，端午節在基隆河大佳段舉辦龍舟競賽，基隆河飄來陣陣的汙水味道，同仁還去撒花露水，結果味道更難聞。

當時李四川告訴同仁，如要等用戶汙水接管完改善水質，那要花很多年，現階段應該要先做截流，把流入基隆河的汙水截流，再繼續加速用戶汙水接管，經過20幾年來整治，基隆河「魚來了、鸕鶿每年都會來吃魚過冬。」

李四川前幾天視察民生水資源廠，李說，他問衛工處同仁，基隆河下游社子段已在辦國際滑水比賽，「大佳段何時可以游泳？同仁應該再訂個10年目標，讓大佳段不只可以辦龍舟競賽，也可以游泳。

李四川前幾天視察民生水資源廠，李說，他問衛工處同仁，基隆河下游社子段已在辦國際滑水比賽，「大佳段何時可以游泳？同仁應該再訂個10年目標，讓大佳段不只可以辦龍舟競賽，也可以游泳。圖／引用自李四川臉書
基隆 李四川 龍舟賽

