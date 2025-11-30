新北市圖書館人力荒 1正式職員管20非編制人員累慘

新北市府斥資40億元將在三重打造第二總圖，不過新北市議員彭佳芸卻發現，新北市立圖書館人力配置長期失衡，各分館正式人力僅39人佔14%，其餘86%約271人都是約聘僱或臨時人員，三重、板橋江子翠等分館更是1正式人員要管理10到20名非正式人員，高度依賴一年一聘的非典型就業人員，難確保專業服務品質。市圖回應，全力檢討人力結構，並增補人力與訓練，確保服務不中斷。

彭佳芸說，圖書館肩負市民閱讀推廣與知識服務重任，但圖書館運作高度依賴流動性高人力，完全無法確保社區間各圖書館分館服務的專業品質，圖書專業經驗難累積，直接影響全新北市民終身學習的權益，打臉市府近期盛大舉行記者會宣布推動新北成為學習型城市的宣示。

她指出，不少人口密集的分館人力配置更是離譜，以三重分館為例全館僅有1名正式人員，卻要負責管理20名非編制人員，不但要處理行政公文、承擔法律責任，還要負責20位下屬的管理。

此外，新莊中港分館比例為3比24、淡水分館為2比19，也都剛好位於人口稠密區，若該名正式人員請假或受訓，分館運作立即受到影響。

彭佳芸認為，市府應針對三重、淡水、汐止等服務人口眾多的大型分館，優先檢討並增加正式人員編制改善「1人管20人」的荒謬情境外，也應立即訂正式與非編制人員的配比上限，確保圖書專業服務品質。

針對已成為主力的非編制人員，也應於徵才及教育訓練上制定上適度加入專業度條件，如因應圖書館理智慧化須具備勞動部最基礎的電腦軟體應用丙級技術士資格或取得國內各大學圖書館資訊專業學分班證明等等，讓圖書館人力回歸專業服務，確保市民閱讀及終身學習權益。

有館員陳情，各館都還有委外人力，來做整理書籍、借還書的業務，也有志工協助，但畢竟都非正式人員，一人身兼多職是每個分館的常態。

也有人在靠北圖書館粉專發言，新北市圖嚴重缺人，一堆待退愛丟事情給別人的老鳥，跟一堆做不住抗壓能力差的新人，還有夾在中間做也不是，不做也不是的館員，並向市長侯友宜喊話，別讓館員們每天「度日如年」。

新北市圖書館回應，新北市圖目前共計107個服務據點，在人力運用正式編制外，更依據相關法規以約聘僱人員及臨時人員等方式支援館務工作，確保各館閱覽相關服務不中斷。

市圖說，市圖已建立館務運作標準化流程與跨館支援機制，若有人員請假或受訓，各分館仍能維持正常運作。未來將持續檢討整體人力結構，並持續透過增補人力、強化職能訓練等方式，確保各館服務品質。