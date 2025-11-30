蔣萬安發展夜經濟…地方籲配套 避免重蹈師大商圈覆轍

北市住商混合多，過去曾有師大商圈因商業發展衍生噪音、髒亂等，與居民發生衝突。近期又有榮錦園區、圓山花博、心中山等，為避重演過去師大商圈爭議，地方建議如噪音擾鄰，市府應針對密集檢舉熱區採主動稽查，另也要跨局處配套幫生活環境把關。

花博圓山公園園區先前因餐酒館林立，議員陳怡君之前不斷接獲居民陳情，表示因餐酒館進駐衍生環境髒亂、噪音、塗鴉等，議員質詢後，市府也訂出營業時間規定，必須是遇萬聖節、跨年等特殊節慶，營業時間才最長可至隔天凌晨2時。

位於中山捷運站周邊的心中山，先前也發生住戶與商圈如何平衡問題，建泰里長陳鵬程說，商家營業的噪音，常常居民陳情後，稽查人員到場後，噪音早已不再，建議政府應針對檢舉熱區，如某區域近期頻繁接獲檢舉，環保局就應該採取無預警的主動稽查，非被動式檢舉才去查，才有辦法查到有無噪音擾民問題。

另外，除了噪音，商圈與社區居民最常發生衝突還有環境髒亂，也是居民常抱怨的問題，也有里長發現，會有餐廳為了圖方便，會將店裡的油汙水偷接雨水管線排掉，造成公共管線阻塞。

環保局表示，針對汙染稽查部分，清潔大隊會定期清溝，也會查看是否有不肖店家偷排廢水，若發現溝體有異味、結塊、影響排水，也會馬上派員追查，若有民眾透過市民熱線陳情，也會立即派員查看，一旦找到排放源，將依法告發並要求改善。

議員陳怡君說，蔣萬安市長要發展夜經濟，應該要有配套措施，包括店家的營業時間嚴格管理，並與居民有共識，市府也要跨局處處理居民與商圈的衝突，不能只是局處各管各的，應該有產發局等進來一同協調管理配套。

