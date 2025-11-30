北市大安區歷建活化變八大行業酒吧 深夜樂音震撼到…鄰嘆像地震

快訊

聯合報／ 記者洪子凱林麗玉／台北即時報導
北市大安區榕錦生活園區，原是台北刑務所官舍歷史建築，2021年活化利用，進駐餐飲、藝文推廣等。記者林麗玉／攝影
北市大安區榕錦生活園區，原是台北刑務所官舍歷史建築，2021年活化利用，進駐餐飲、藝文推廣等，不過這3年多常遭檢舉，上月居民陳情酒吧噪音擾鄰，居民嘆凌晨重低音樂震撼，吵到大家睡不著、像地震；被吵身心俱疲檢舉卻罰不到。

議員簡舒培接獲民眾陳情，金山南路、金華街一處酒吧，因營業時間到凌晨，噪音常擾鄰，議員調閱民眾1999檢舉發現，這家酒吧從10月5日至11月中，共被檢舉高達11次，但僅開過一次勸導單。民眾檢舉噪音，環保局的SOP是3小時內到場，簡質疑，檢舉噪音1個小時後，噪音可能就早已測不到，3小時內到場的SOP根本不合理，讓居民苦不堪言。

「一講就火大。」錦泰里長范燕淇直言，酒吧噪音「太震撼」，許多居民、老人家晚上無法睡，檢舉很多次但根本罰不到。類似這種老屋活化愈來愈多，政府應思考哪些產業才可以進駐，尤其這種歷建都是木造屋沒有隔音，應該規範哪些產業進駐，但每次跟文化局提都無動於衷，倒霉的還是周邊住戶。

范認為，除陳情SOP制度外，更應該從源頭處理，類似的老屋活化文創園區應控管哪些行業可以進駐，哪些不行。

文化局表示，園區在2022年9月開園時，營運單位即有訂定噪音管理辦法規畫檢核及懲罰機制，已要求營運單位於12月2日前訂定加強管制措施落實音量管制，也會持續與周邊住戶保持溝通並適時調整相關措施。

簡舒培說，這一家酒吧今年9月開幕後，10月就連續被檢舉噪音，警察局接獲8次、環保局3次，據環保局接獲檢舉稽查紀錄，10月5日凌晨1時7分透過1999檢舉妨害安寧，1時58分稽查人員到現場，周遭外未發現通報內容的噪音，勸導注意其音量控管；11月7日21時58分再度1999檢舉擴音設備噪音，稽查員22時12分到現場，檢測音量為63.3分貝，背景音量為62.4分貝，兩者差3分貝內，未違反噪音管制法規定，稽查人員勸導業者注意音量控管；11月8日23時29分再度1999檢舉擴音設備噪音，11月9日0時43分到現場稽查，現場巡視未發現噪音情事。

警察局長李西河表示，警察接獲檢舉是依製造噪音，勸導不聽就會處罰，但至今未開罰；環保局長徐世勳說，依規定稽查人員是三小時內到場，稽查無噪音，會再跟陳情人約。簡舒培質疑，訂定3小時內到場，常常音樂早已關掉，質疑SOP根本不合理。

環保局稽查大隊長顏伶珍指出，測量噪音會由專業有證照人員測試，在接獲民眾陳情後，就會派員到場。除民眾檢舉會派員稽查噪音外，也會主動針對特定活動進行噪音監控及稽查，如S2O、秋OUT等大型演唱會或音樂季，若有超標會要求限期改善，否則將依法開罰。

顏強調，無論噪音、環境汙染管控都有依照既定作業模式，定期或不定期稽查，但稽查單位常處於末端，要從源頭管理一定困難，只能提醒相關局處在商業登記或相關流程中，加入環保法規的提醒或標準，並定期舉辦法規說明會，提醒不同業者法規規定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

文化局表示，園區在2022年9月開園時，營運單位即有訂定噪音管理辦法規畫檢核及懲罰機制，已要求營運單位於12月2日前訂定加強管制措施落實音量管制，也會持續與周邊住戶保持溝通並適時調整相關措施。記者林麗玉／攝影
噪音 環保局長 SOP

