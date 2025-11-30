蛋黃區蓋社宅 有居民批格格不入 北市：明年動工

北市大安區金華社宅明年動工，卻如同台中惠來社宅推動時的翻版，居民認為精華地段不宜建社宅，憂心數百戶入住將排擠就學權益，衍生交通、停車等問題，批市府不該為選票蓋社宅。都發局說，社宅務必要推，多次溝通後已調降戶數、增減房型，預計明年下半年開工、2031年完工。

台中市府在市中心精華區西屯區興建400戶惠來社宅，步行10分鐘可到市府、新光三越、大遠百，預計明年9月完工；中央住都中心也在西屯規畫惠民安居社宅，離惠來社宅僅200公尺，預計2027年完工。居民曾在說明會抗議，批政府選址未仔細評估，交通已夠亂，道路也窄，未來交通、停車會更亂。

北市特五基地位在大安區錦泰里，都發局規畫蓋地上22層、地下3層的社宅，設有幼兒園、區民活動中心等。

「我們不反對社宅，但此地點不適合。」大安區錦泰里長范燕淇說，特五基地價值不菲，應有效利用增值，且挖出歷史遺跡，可規畫成世界級花卉公園，串連周邊中正紀念堂、永康商圈打造觀光廊帶，吸引遊客。市府僅開2次說明會就強行蓋社宅，未來500多戶入住，汽車位不到200個，怎塞得下？就學權益也受影響。

唐姓居民認為，「蓋社宅照顧弱勢為何不選在台北101？市府蓋的不是社宅，而是豪宅。」市府在精華區蓋社宅，跟當地格格不入卻硬塞。

都發局長簡瑟芳說，「編預算的社宅一定往下推動」，金華社宅2019年就編預算，尚未動工是因文資議題。

都發局指出，社宅規畫調整方案經多次溝通討論，包含2次地區說明會、18次拜會里長、里民，也落實公民參與文資審議過程，會持續向地方說明、聽取意見，盡力取得最大共識。社宅戶數已從515戶調降為437戶，預估金華國小與中正國中皆具備足夠收容量，不影響在地學子就學權益。