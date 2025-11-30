蛋黃區蓋社宅 學者：每個市民都有住都市的權利

國外不少社宅蓋在精華地段，上班、就學、就養都方便，主打社會階層融合，學者舉法國巴黎社宅勝訴為例，所有市民都有住在都市的權利。北市都發局參考國外經驗以社宅混居為解方，加上社福設施進駐，提升居民生生活品質，降低社宅負面觀感。

台灣大學建築與城鄉研究所副教授黃麗玲說，社宅預定地周邊居民可多看其他社宅現況，不要有「精華地段不能蓋社宅」等排除性、舊有看法。從社會融合、都市空間近用性角度來看，地段貴的地方也應提供社宅。巴黎市政府早年蓋社宅，第十六區市民提起訴訟反對，市府堅持立場，最後市府勝訴。

黃麗玲說，北市多處社宅陸續落成，開放、戶外空間等建築設計規畫，有助於鄰里生活的提升，居民對蓋社宅的刻板印象也在轉變。政府要蓋社宅前，會從建築品質、公共空間、基地附近的規畫著手，處理鄰里、周圍空間等課題。

都發局長簡瑟芳直言，近年市民對社宅的負面觀感已降低許多，每處社宅有托嬰、長照機構、居民活動中心等社福設施，停車場也開放，能讓居民感受社宅進駐對生活有正向提升。

「混居是解方。」簡瑟芳說，平價住宅等空間提供低收入戶、弱勢家庭，因集中居住大家會有些疑慮，北市參考歐洲經驗，以所得標準決定入住資格的混居作法，很多年輕家庭在北市還買不起房，社宅可住6年，先存第一桶金，未來才能購屋。