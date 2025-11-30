新北民生地下道建5年民怨深 拚明年完工

捷運環狀線新埔民生站周邊人車流交織，2020年決定「逆潮流」蓋地下道，施工期間卻發現地質條件有落差，今年6月滲水又緊急灌漿回填，迄今5年未完工。地方反映施工期太久，行人不便，店家生意腰斬。專家認為沒有銜接站體或建築，必要性低；捷運局承諾拚明年底完工。

民生路幅寬達80公尺，車流量極大，上方是台64快速道路，平面道路又有無號誌右轉路線，因此當初規畫建地下道。只是一施工就5年，對居民和店家來說是沒完沒了的折磨，生意減半，有店老闆說「等到快倒店」。

市議員山田摩衣說，地方對工程安全很不安，曾有住戶清晨發現1樓大門關不起來，門框歪斜，住工地旁彷彿每天在賭運氣。她認為地下道的必要性極低，因未與捷運站共構，使用率勢必有限，再加上治安與夜間安全疑慮，「不能再讓工程變成居民和店家的集體夢魘。」

台北市立大學前瞻運輸研究中心主任張學孔指出，民生地下道僅連接道路兩端、沒銜接站體或建築，純走地下通過的模式必要性很低。即便路幅大，也不代表需要地下化，建議應先檢視道路等級與實際需求，「透過號誌設計、分段穿越、庇護島等措施，都能提升安全」。

他以台北市過去許多行人地下道陸續封閉、拆除為例，就是因治安不佳、使用率低，卻仍需維運成本，「現在還在市區蓋地下道，真的要重新思考必要性」。

新北市捷運局副總工程司張壯習說，因前期管線遷移耗時，地下管線複雜，加上民生路交通量大、施工腹地狹小、又遇到地質不佳、降挖時局部滲水等狀況。原設計僅規畫樓梯與電梯，是為避免占用民生路車道，後來改為東西兩端均增設電扶梯，正持續趕工。