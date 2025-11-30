提升可及性 新北汐東線設跨國道空橋

新北市捷運局針對汐東線SB10、SB11站將規畫跨越國道一號的人行空橋，未來提供北市內湖與汐止康寧街一帶居民更便捷的步行動線。將天橋納入主體工程同步興建「一次到位」，是汲取捷運環狀線新埔民生站民生路蓋地下道5年未完工引民怨經驗，希望減少日後二次施工對周遭居民、商家的干擾。

捷運局副總工程司張壯習表示，兩站周邊人行需求高，若未來等車站開放後再補做跨國道設施，不僅要再度圍封道路，也會影響旅客的動線與行人安全。汐東線的人行空橋將與車站主體同時完工、同時開放，避免營運後再施工的風險。最大挑戰在於國道路幅寬、吊梁施作複雜，將與高公局密切協調。

張壯習說，未來新北在新建路線上，會盡可能在設計階段完整納入行人動線與站外銜接設施，減少開站後再補做的二次施工。

市議員白珮茹表示，汐止市區腹地有限，若不透過高架或跨國道設計，周邊居民、工業區上班族「看得到、卻用不到」。SB11對面就是工業區與住宅區，沒有路橋勢必讓龐大的通勤需求被切開，效益完全無法發揮。

市議員周雅玲指出，跨越國道雖需專業工程評估，但安全性是絕對優先的原則，包含結構設計、施工方式與橋體配置，「只要安全到位、動線清楚，行人使用上才真正有感。」

台北市立大學前瞻運輸研究中心主任張學孔說，跨越高速公路的人行天橋工程並不算困難，結構負載較低，但核心價值在於提升「可及性」，讓原本被高速公路隔開的社區能直接使用捷運，「提升使用便利性的效益，遠大於工程成本」。

他以杜拜捷運為例，車站沿著高速公路興建，皆透過空橋連接兩側社區，只要連通設施完善，就能大幅提升捷運的實際運量與服務覆蓋率。