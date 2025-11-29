台北耶誕愛無限今晚點燈 蔣萬安曝二寶、三寶還相信有耶誕老人

台北市觀傳局年末特別推出的「2025台北耶誕愛無限」，今年燈飾首度延伸至大安森林公園，台北市長蔣萬安今晚點燈。蔣萬安致詞時說，今年的大型耶誕樹非常漂亮，前幾天就有亮燈，「我家的二寶、三寶，到現在都相信有聖誕老人」期待12月24晚上聖誕老人會來。

蔣萬安指出，耶誕愛無限的活動已經邁入了第6年，每一次藉由這活動，把愛和關懷傳遞給許多的市民朋友，另一方面，今年特別規畫了6大展區，不只是大安森林公園，還有包括從衛理堂、台北教會、聖家堂、真理堂，再到和平基督長老教會，從今天開始一直到跨完年，每天傍晚5時到10時都會亮燈。

蔣萬安說，今年的大型耶誕樹非常漂亮，因為在前幾天就有亮燈，家中的「二寶」、「三寶」有經過，他們看到巨型耶誕樹，而且周邊有亮燈，都好興奮。

蔣萬安今晚點亮大安森林公園11號出入口的耶誕主燈「星願樹」，新生南路及大安森林公園的6大耶誕燈區也同步點亮。觀傳局指出，主燈「星願樹」由北捷公司設置於大安森林公園11號出入口，以光象徵願望傳遞、花朵蝴蝶代表心願綻放，今年不僅點亮公園入口，更新增大安森林公園「聖誕奇境」燈區，還妝點聖誕老人、麋鹿、禮物盒及燈串。

觀傳局指出，有「天堂路」美稱的新生南路上，也分別布置「星語天使」、「甜心樂語」、「星舞小鹿」、「綿綿星樹」及「金緞光廊」等五個燈飾。六大耶誕燈區自11月29日起至115年1月1日，每日晚間5時至10時亮燈。

觀傳局也預告，12月13日晚間將於大安森林公園舉辦「耶誕音樂會」，邀請南方二重唱、蔡家蓁、張棋惠、林道遠及黑旋風等歌手演出；12月12日至14日的「響應活動-國際耶誕文化嘉年華」，由去年1天擴大為3天，包含逾百攤耶誕市集、踩街報佳音及舞台表演等。

另外，12月6日下午2時至5時，大安森林公園小舞台還有大安區公所辦理的「2025大安多元文化節．臺北耶誕前奏曲」，將有手作體驗區跟童趣魔術秀等，12月20日也有「聖誕永康嘉年華」在永康公園登場。更多活動詳情請至「台北旅遊網」查詢：https://www.travel.taipei/zh-tw/event-calendar/details/65966