新北放寬社宅入住資格 508戶12月開放申請
新北市府調整社會住宅入住機制，針對育兒家庭與原住民族長者放寬申請條件，將自12月起率先於三峽國光二期（B區）302戶及泰山中山青年社宅206戶招租案中適用。城鄉局表示，兩處共釋出508戶，相關申請資訊將於12月8日公告。
城鄉局表示，此次新增的「育有一名以上子女家庭一般戶加籤措施」，將未成年子女人數納入一般戶抽籤機制，育有1名子女加籤1支、2名子女加籤2支、3名以上加籤3支，藉由調整加籤制度，提升育兒家庭中籤機會。局長黃國峰指出，面對生育率低迷與租屋成本攀升壓力，新制搭配既有的優先戶保障10％育兒家庭戶數，可望進一步減輕家長在育兒與租屋間面臨的負擔。
除育兒家庭外，市府也同步放寬原住民族長者社宅申請條件。城鄉局說明，原本原住民須年滿65歲才能列入優先戶評點，此次考量多項原民社福措施，如敬老卡、義牙補助，以55歲為適用門檻，為減少制度差異造成的困擾，將原住民族55歲長者納入本次招租的評點加分項目，使社宅制度與原民社福標準一致，亦能更貼近原民長者實際居住需求。
三峽國光二期（B區）與泰山中山青年社宅將於12月開放申請，受理作業由新北市住宅及都市更新中心負責。住都中心將於12月8日在官網公告相關資訊。
