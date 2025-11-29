陳逢顯雕刻黃金小馬迎接2026 挑戰金工藝術極限

毫芒雕刻家陳逢顯今天表示，為了迎接明年農曆馬年，以黃金雕刻4匹「黃金馬」。每匹馬的尺寸僅約0.3公分，挑戰金工極限，須借助高倍放大鏡，才能觀賞藝術品栩栩如生的姿態。

位於新北市新店的陳逢顯毫芒雕刻博物館，藝術家陳逢顯創作經歷45年，至今已完成200多件作品。他今天表示，耗時約半年，完成兩件馬年新作，延續一貫的風格。第1件作品以一匹昂首向前的馬為主題，作品名稱為「看金馬成功來」，細膩捕捉馬匹眼睛仰望遠方的神韻，微張的嘴彷彿正在嘶鳴。

他告訴記者，這件作品的馬鬃隨風飄逸，左前腳抬起，象徵邁出堅定的第一步。作品雖比「米粒」還小，但整件作品充滿動感與生命力，傳達出勇往直前的積極精神。

第2件作品命名為「好友情」，陳顯說，由3匹馬組成，一匹小馬四腳朝天，在泥土中快樂打滾，展現出天真爛漫的姿態；另外兩匹馬則在旁開懷大笑，整體構圖洋溢著歡樂與友誼的氛圍，深具故事性。

陳逢顯表示，透過細膩的黃金雕刻，展現動物間深厚的情感。黃金質地柔軟，在微雕過程中容易變形或損壞，每一刀都必須精準無誤。創作如此微小的黃金雕刻作品極具挑戰性，不僅需極高的專注力與耐心，更考驗藝術家對材質的掌握與工具的運用。將透過展覽，讓更多觀眾有機會近距離欣賞微型藝術。