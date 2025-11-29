汐東線將設跨國道人行空橋 專家：提升可及性效益大

新北市捷運局表示，汐東線SB10、SB11站將規畫跨越國道一號的人行空橋，未來提供北市內湖與汐止康寧街一帶居民更便捷的步行動線。捷運局副總工程司張壯習表示，將天橋一次納入主體工程同步興建，是汲取民生地下道經驗，希望減少日後二次施工對民眾造成的干擾。

張壯習說，兩站周邊人行需求高，若未來等車站開放後再補做跨國道設施，不僅要再度圍封道路，也會影響旅客動線與行人安全，「能一次做好的，就不要留到事後補做」。汐東線的人行空橋將與車站主體同時完工、同時開放，避免營運後再施工的風險。

針對外界關心跨國道的工程難度，張壯習指出，最大挑戰在於國道路幅寬、吊梁施作複雜，未來勢必要在夜間封閉部分車道，相關時程將與高公局密切協調。他說，目前初步設計採鋼構橋體，將配合汐東線主體工程進度施作，細節仍在規畫中。

對於天橋設置的必要性，交通領域學者也持正面態度。台北市立大學前瞻運輸研究中心主任張學孔表示，跨越高速公路的人行天橋在工程上並不算困難，與台灣既有的跨國道橋梁相比更容易施作，結構負載也較低。他認為其核心價值在於提升「可及性」，也就是讓原本被高速公路隔開的社區能直接使用捷運，「這種提升使用便利性的效益，遠大於工程成本」。

張學孔也舉杜拜捷運為例，車站沿高速公路興建，皆透過空橋連接兩側社區，甚至打造室內空調廊道，提供舒適通行空間。他表示，國外經驗顯示，只要連通設施完善，就能大幅提升捷運的實際運量與服務覆蓋率。