快訊

一坪200萬「豪宅帶」蓋社宅引居民砲轟 北市：一定要推

昔IG互相退追 楊丞琳缺席許瑋甯、邱澤世紀婚禮…網揭她真實行程

民生地下道工程5年難收尾 附近商家生意慘腰斬：每天都怕倒店

新北500寵物友善商家串聯遊程 淡水路線最受歡迎

中央社／ 新北29日電

新北市府今天公布票選的10條寵物旅遊路線，淡水紅樹林、竹圍老街路線拔頭籌。市府有500多家寵物友善商家，提供毛寶貝進店、牽繩規範、體型限制等資訊，讓飼主安心安排行程。

新北市動物保護防疫處今天在板橋車站站前廣場舉辦「2025毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴」活動，吸引不少飼主攜帶寵物參加音樂、表演與趣味互動，現場氣氛熱鬧。

活動並同步公布網路票選結果，淡水紅樹林與竹圍老街路線以最高票成為毛孩出遊首選；其他路線包括白沙灣逐浪小旅行、烏來泰雅文化與桶後山林秘境、小碧潭河岸與和美山散步等，共10條優質路線。

動保處長楊淑方接受中央社記者電訪表示，新北推動「寵物友善城市」政策多年，從公園步道、觀光旅遊到商圈店家，目標都是讓毛寶貝融入市民日常休閒。此次規劃20條旅遊路線讓民眾票選，評比項目涵蓋商家對寵物友善程度、搭乘大眾運輸及自駕旅遊便利性等，最後票選出最受歡迎的10條行程。

楊淑方指出，飼主最在意店家是否拒絕寵物，因此動保處將29區商家資訊公開揭露，清楚標示是否同意寵物入內、是否需牽繩、能否上桌、及可接受的貓犬體型等資訊；部分貼心店家還提供寵物飲水、寵物餐食或專用餐具。她說，市府會持續鼓勵業者提升友善措施，讓毛寶貝與飼主都能享受無障礙旅遊環境。

動保處表示，民眾可於官網輸入「寵物友善」查詢相關商家資訊；不過，本次公布的10條旅遊路線仍在整理細部動線與串聯商家名單，將於後續公布完整導覽內容。

今天活動現場並提供寵物認養、免費狂犬病疫苗施打及晶片登記等服務。市長侯友宜到場指出，新北約有36萬隻犬貓，市府團隊持續打造友善公園及步道，並獲企業支持共同推動。他呼籲民眾對寵物「終養不棄養」，讓毛寶貝在城市中安心生活。

寵物 狂犬病疫苗

延伸閱讀

新北市府盼跨機關平台協作 促淡江大橋如期通車

免徵電車牌照稅可望再延5年 稅損恐增38億新北不想再埋單

蹭淡江大橋中央吃新北豆腐？公路局：協力辦理通車前各項體驗活動

搶攻新北選情 蘇巧慧：行程密集勤跑地方是日常

相關新聞

民生地下道工程5年難收尾 附近商家生意腰斬：每天都怕倒店

捷運環狀線新埔民生站周邊人車流量大，跨越民生路路幅達80公尺，考量行人安全，新北市在2020年動工興建民生地下道。然而工...

免徵電車牌照稅可望再延5年 稅損恐增38億新北不想再埋單

為推動2050淨零排放政策，電動車免徵使用牌照稅從2012年實施，經過4次展延今年底將到期。行政院院會通過修正使用牌照稅...

北市大安區挖到史前古物…12層行政大樓恐延宕 李四川說話了

北市大安區金華街特四基地將蓋行政大樓，作為派出所、消防宿舍和日照中心。議員發現市府為了趕一旁金華社宅的進度，將該地作為文...

北港媽祖參加艋舺青山宮建宮170年盛會 為何搭火車原因曝光

北港朝天宮媽祖參贊艋舺青山宮建宮170周年盛會，中午聖駕乘火車抵達萬華火車站，信徒擠爆車站，台北市蔣萬安親臨迎接，民進黨...

汐東線將設跨國道人行空橋 專家：提升可及性效益大

新北市捷運局表示，汐東線SB10、SB11站將規畫跨越國道一號的人行空橋，未來提供北市內湖與汐止康寧街一帶居民更便捷的步...

誰說首都不能蓋社宅？巴黎政府挨告仍堅持 最後勝訴了

國外不少社宅蓋在精華地段，上班、就學、就養都方便，主打社會階層融合，學者舉巴黎社宅勝訴為例，所有市民都有權利住都市。台北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。