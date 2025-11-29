新北500寵物友善商家串聯遊程 淡水路線最受歡迎

新北市府今天公布票選的10條寵物旅遊路線，淡水紅樹林、竹圍老街路線拔頭籌。市府有500多家寵物友善商家，提供毛寶貝進店、牽繩規範、體型限制等資訊，讓飼主安心安排行程。

新北市動物保護防疫處今天在板橋車站站前廣場舉辦「2025毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴」活動，吸引不少飼主攜帶寵物參加音樂、表演與趣味互動，現場氣氛熱鬧。

活動並同步公布網路票選結果，淡水紅樹林與竹圍老街路線以最高票成為毛孩出遊首選；其他路線包括白沙灣逐浪小旅行、烏來泰雅文化與桶後山林秘境、小碧潭河岸與和美山散步等，共10條優質路線。

動保處長楊淑方接受中央社記者電訪表示，新北推動「寵物友善城市」政策多年，從公園步道、觀光旅遊到商圈店家，目標都是讓毛寶貝融入市民日常休閒。此次規劃20條旅遊路線讓民眾票選，評比項目涵蓋商家對寵物友善程度、搭乘大眾運輸及自駕旅遊便利性等，最後票選出最受歡迎的10條行程。

楊淑方指出，飼主最在意店家是否拒絕寵物，因此動保處將29區商家資訊公開揭露，清楚標示是否同意寵物入內、是否需牽繩、能否上桌、及可接受的貓犬體型等資訊；部分貼心店家還提供寵物飲水、寵物餐食或專用餐具。她說，市府會持續鼓勵業者提升友善措施，讓毛寶貝與飼主都能享受無障礙旅遊環境。

動保處表示，民眾可於官網輸入「寵物友善」查詢相關商家資訊；不過，本次公布的10條旅遊路線仍在整理細部動線與串聯商家名單，將於後續公布完整導覽內容。

今天活動現場並提供寵物認養、免費狂犬病疫苗施打及晶片登記等服務。市長侯友宜到場指出，新北約有36萬隻犬貓，市府團隊持續打造友善公園及步道，並獲企業支持共同推動。他呼籲民眾對寵物「終養不棄養」，讓毛寶貝在城市中安心生活。