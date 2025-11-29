誰說首都不能蓋社宅？巴黎政府挨告仍堅持 最後勝訴了

國外不少社宅蓋在精華地段，上班、就學、就養都方便，主打社會階層融合，學者舉巴黎社宅勝訴為例，所有市民都有權利住都市。台北市都發局也參考國外經驗，社宅採混居為解方，加上社福設施進駐，提升當地居民生生活品質，也降低社宅負面觀感。

國立台灣大學建築與城鄉研究所副教授黃麗玲表示，隨著北市多處社宅近年陸續落成，開放空間、戶外空間等建築設計的規畫，有助於鄰里生活的提升與加分，居民對於蓋社宅的刻板印象也在轉變當中。政府要蓋社宅前，按照程序會從建築品質、公共空間、基地附近的規畫著手，並處理鄰里、周圍空間等課題。

她說，社宅預定地周邊的居民可以多看其他啟用的社宅現況，不要有「這裡是精華地段不能蓋社宅」等排除性、舊有看法。

黃麗玲指出，從整個社會融合、都市空間近用性的角度來看，地段貴的地方也應該要提供社宅，所有市民都有權利能夠住在都市，她舉例巴黎市政府要蓋社宅，巴黎第十六區市民提起訴訟反對社宅，市府仍然不撤回要蓋社宅的決定，最後市府勝訴。

都發局長簡瑟芳直言，北市在地居民對於社宅的負面觀感，近年已經降低許多，這與社宅進駐後的生活面直接影響有關。

簡瑟芳談及社宅與社區共融的作法，每處社宅有著非常多的社福設施，例如托嬰、長照機構、居民活動中心，甚至停車場都是對市民開放，這些能讓在地居民感受到，社宅進駐是對他們的生活有正向提升；再者，社宅青創計畫讓年輕人進來帶活動，小朋友、長者與社區民眾也能一同參與、交流。

「混居是一個解方。」簡瑟芳說，平價住宅等空間確實提供低收入戶、弱勢家庭，也因集中居住，大家會有些疑慮。

簡瑟芳指出，北市參考歐洲各國經驗，以所得標準決定入住資格的混居作法，因此現在以家庭年所得50％分位點以下來看，今年為180萬元，很多都是年輕家庭，他們與在北市租屋的家庭沒有太大差異，「不再是集中只有給弱勢居住，而是以混居方式讓居民知道社宅住戶跟自家鄰居是一樣的。」

她解釋，之所以是如此所得級距，是因為這些家庭在北市還是買不起房，因此社宅可住6年，讓他們先存第一桶金，未來才有辦法付房屋頭期款。