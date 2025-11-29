快訊

吃不到伊比利豬…西班牙爆非洲豬瘟 農業部：違規帶豬產品將重罰

快檢查！全球常用密碼前20名曝光 老年人偏好「這設定」最容易破解

1.25兆軍費藍委喊國情報告 賴總統提「2條件」願赴國會

新北市府盼跨機關平台協作 促淡江大橋如期通車

中央社／ 新北29日電

新北市政府今天說，「跨機關通車系列活動橫向聯繫平台」雖是未來式，但感謝交通部公路局證實市府今年3月就已說明將協辦路跑，也同樣期盼且全力協助完成淡江大橋如期通車。

淡江大橋預計2026年5月通車，通車前體驗活動目前規劃路跑、自行車等；公路局昨天說，淡江大橋未來是新北新地標，今年3月新北市府拜會時，曾簡報通車前路跑活動構想，當時新北市府人員說明由於已有其他既定路跑活動規劃，無法增辦，但會協助處理後續路權申請、交通維持等行政程序。

此外，媒體報導，淡江大橋由公路局單獨負責承辦、執行建造、業管、維修養護，新北市府沒大型工程建設能力與經驗、也無能力養護，不曾參與過淡江大橋主體建造，僅能做新北淡水區和八里區聯外道路。

不過，根據新北市府發布新聞參考資料，中央官員匿名放話無助雙方攜手。新北有負擔淡江大橋經費是事實，不解何謂「中央獨立建造」；交通改善需整體路網規劃也是事實，不解何謂「新北只會做聯外道路」。

中國國民黨籍立法委員洪孟楷透過社群網站臉書（Facebook）表示，已邀公路局研商，希望淡江大橋2026年4月中竣工後，安排在地居民先上橋試走，以踩街方式壓力測試，相關規劃會與在地公所配合並廣為周知。

民主進步黨籍立委蘇巧慧稍早在廟會活動接受媒體聯訪表示，無論建設或活動都需中央與地方共同努力才能順利完成；如果能讓地方聲音與角色更被看見，活動將更圓滿，大家也能共同分享成果與榮耀。她將持續溝通協調交通部及地方政府，希望化解歧見，推動後續活動順利進行。

淡江大橋 北市府

延伸閱讀

免徵電車牌照稅可望再延5年 稅損恐增38億新北不想再埋單

蹭淡江大橋中央吃新北豆腐？公路局：協力辦理通車前各項體驗活動

核二重啟？蘇巧慧：無核廢又安全才支持 重啟言之過早

蹭淡江大橋 中央2個月內2度吃侯友宜豆腐

相關新聞

免徵電車牌照稅可望再延5年 稅損恐增38億新北不想再埋單

為推動2050淨零排放政策，電動車免徵使用牌照稅從2012年實施，經過4次展延今年底將到期。行政院院會通過修正使用牌照稅...

北市大安區挖到史前古物…12層行政大樓恐延宕 李四川說話了

北市大安區金華街特四基地將蓋行政大樓，作為派出所、消防宿舍和日照中心。議員發現市府為了趕一旁金華社宅的進度，將該地作為文...

北港媽祖參加艋舺青山宮建宮170年盛會 為何搭火車原因曝光

北港朝天宮媽祖參贊艋舺青山宮建宮170周年盛會，中午聖駕乘火車抵達萬華火車站，信徒擠爆車站，台北市蔣萬安親臨迎接，民進黨...

誰說首都不能蓋社宅？巴黎政府挨告仍堅持 最後勝訴了

國外不少社宅蓋在精華地段，上班、就學、就養都方便，主打社會階層融合，學者舉巴黎社宅勝訴為例，所有市民都有權利住都市。台北...

北港媽祖乘火車北上贊境會青山王 信眾擠爆萬華車站

今年適逢艋舺青山宮建宮 170周年，並且睽違5年北港朝天宮媽祖再度北上贊境。當北港媽祖乘火車抵達萬華車站，受到大批信徒熱...

民生地下道工程5年難收尾！附近商家生意掉半 住戶驚覺門框歪斜

捷運環狀線新埔民生站周邊人車流量大，跨越民生路路幅達80公尺，考量行人安全，新北市在2020年動工興建民生地下道。然而工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。