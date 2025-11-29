北市鮮奶週報對象擴大 蔣萬安：預計115年納國中生

快訊

中央社／ 台北29日電

北市鮮奶週報」補助國小以下學童每週1瓶乳品或豆漿，市長蔣萬安今天宣布擴大補助對象，預計明年9月1日起，國中生同樣能每週享用鮮奶，盼孩子更健康、家長更放心。

「鮮奶週報」政策今年4月起上路，補助設籍或就讀台北市國小及幼兒園的學童，持學生證或數位卡證，每週至指定通路兌換1瓶乳品或豆漿。

蔣萬安今天分別出席建安國小、劍潭國小70週年校慶時致詞表示，「鮮奶週報」受到許多學生與家長支持，他很開心看到孩子們每週都能喝到鮮奶，不少小學6年級學生向他反映，擔心畢業後無法再享用鮮奶，因此市府已開始規劃擴大補助。

蔣萬安說，預計明年9月1日起，台北市國中生也能跟小學生一樣，每週享有免費鮮奶，希望藉此讓孩子更健康、家長更放心。

此外，蔣萬安說，市府非常重視校園環境與教學品質，因此明年度的教育預算將比今年再增加超過新台幣40億元，用於各校的軟硬體建設、教材編纂、師資補充等，持續提升教育品質，給予孩子更安全、舒適的學習環境。

台北市教育局補充，國中生兌領方式朝現行以學生證或數位卡證方式規劃，目前正全力投入相關準備工作，就財政可負擔性、政策永續性及實務執行可行性3大面向整備中，確保施行時運作順暢。

