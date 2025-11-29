快訊

北港媽祖參加艋舺青山宮建宮170年盛會 為何搭火車原因曝光

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北港朝天宮媽祖參贊艋舺青山宮建宮170周年盛會，台北市蔣萬安親臨迎接。圖／取自北市府直播共訊畫面
北港朝天宮媽祖參贊艋舺青山宮建宮170周年盛會，台北市蔣萬安親臨迎接。圖／取自北市府直播共訊畫面

北港朝天宮媽祖參贊艋舺青山宮建宮170周年盛會，中午聖駕乘火車抵達萬華火車站，信徒擠爆車站，台北市蔣萬安親臨迎接，民進黨秘書長徐國勇也到場，他致詞指出，90年前日本時代，北港朝天宮媽祖就曾經坐火車來艋舺，今天坐火車，是為了紀念這個傳統。

青山宮今年特別恭迎北港朝天宮媽祖，也是北港媽睽違5年再次北上，延續青山王建醮165周年時北港媽參贊的深厚情誼，今天上午聖駕從雲林乘台鐵，約中午時抵達萬華車站，蔣萬安、徐國勇和地方民代親臨現場迎接媽祖駐駕，共同見證這項重要的宗教盛事。

蔣萬安指出，北港朝天宮是台灣媽祖信仰的總本山，香火鼎盛，信眾遍布全球，不只是台灣媽祖信仰的聖地，更是全國唯一擁有2項國家指定的無形文化資產。

蔣萬安說，其實北港媽祖跟青山王結緣已經90年，1935年日本時代，日本總督府為了慶祝始政40周年，舉辦台灣博覽會，剛好恰逢青山王的聖誕，所以總督府特別邀請北港糖郊媽北上來到艋舺，當時特別先停駕龍山寺，接著和青山王一起遶境，盛況空前。

蔣萬安還說，他是雲林的外孫，媽媽是雲林人，媽媽小時候住在虎尾，所以他小時候就有聽聞，也知道北港媽的聖名，艋舺有很多雲林的鄉親，包括華西街北港甜湯，就是北港鄉親來開的。

徐國勇指出，朝天宮的媽祖來這，是艋舺地區的一大盛事，在日本時代90年前，北港朝天宮的媽祖就曾經來到艋舺，那時候就是坐火車來的，所以為紀念這個傳統，北港朝天宮的媽祖，也坐火車來到艋舺，來庇祐艋舺地區，庇祐中華民國台灣，風調雨順、國泰民安，以及台灣人民四時無災、八節有慶。

北港朝天宮媽祖參贊艋舺青山宮建宮170周年盛會，台北市蔣萬安親臨迎接。記者楊正海／攝影
北港朝天宮媽祖參贊艋舺青山宮建宮170周年盛會，台北市蔣萬安親臨迎接。記者楊正海／攝影

