北市大安區挖到史前古物…12層行政大樓恐延宕 李四川說話了

北市大安區金華街特四基地將蓋行政大樓，作為派出所、消防宿舍和日照中心。議員發現市府為了趕一旁金華社宅的進度，將該地作為文資暫置區而開發，也直言文資雖珍貴、畢竟是「死物」，批市府讓「社宅KPI」凌駕人民需求之上。都發局允諾，加速推動特五基地工程、同步評估文資暫存的替代地，使特四基地可盡早啟動建設。

都發局規畫在大安區錦安里的特四、特五基地興建行政大樓與金華社宅，前者為地上12層、地下3層的建物，設有消防局職務宿舍42戶、和平東路派出所、老人日照中心等，後者則有社宅、幼兒園、大安區民活動中心、里辦公室等。

議員王欣儀指出，特五基地2020年起陸續挖出史前陶把、歷史建物台北監獄尖底明溝等文資，許多團體主張應「現地保存」，也有文資委員認為部分古物不具文資價值，可就地回埋。但市府堅持特五基地一定要蓋社宅，造成古物必須移置，並選擇就近移置特四管理，還能節省公帑約4500萬元搬遷費。

她說，和平東路派出所使用近50年、空間狹小破舊，經多年爭取遷建才納入特四，卻因市府節省經費再度延後，消防宿舍也全數停擺；大安區日照需求與日俱增，基地周邊更只有一處收托24人，量能早已不足，如今因特五先行動工，特四得延宕5、6年才能開工，等於讓數百個家庭繼續承受照護壓力。她要求市府，應立即重啟評估文資異地暫置。

副市長李四川回應，基層的權益一定要保障，但相關文資法令仍須遵循，後續將要求文化局與文資委員進一步協調，尋求更妥善的處理方式，並確保工程能順利推動。

都發局回應，金華特四及特五基地採整體規畫設計、分期開發模式辦理，推動期程須配合文資審議規定與程序調整。依今年文資大會審議通過的修復再利用計畫，特五基地內的歷史建築「舊台北監獄尖底明溝」就近移置至特四基地保存，配合未來特五社宅景觀工程完成後再回置展示。因配合遺構保存與工程流程，特四基地機關棟新建工程時程將調整為2031年開工、2036年完工啟用。