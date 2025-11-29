免徵電車牌照稅可望再延5年 稅損恐增38億新北不想再埋單

為推動2050淨零排放政策，電動車免徵使用牌照稅從2012年實施，經過4次展延今年底將到期。行政院院會通過修正使用牌照稅法，再延長電動車免徵牌照稅5年，朝野立委有共識延長免徵，可望在年底前三讀。但牌照稅屬地方稅，新北市府預估，再延長5年稅損恐再增38億，因此有藍委提案，少收的稅由中央能源主管機關補足。

立法院財政委員會11月初審查使用牌照稅法時，新北市府便指出，因電動車自2012年起免徵使用牌照稅，至今近14年造成新北稅損11.7億元，由於新北近4年電動車數量平均成長率82%，免稅金額年平均成長率80%，增加幅度可觀。

據新北市府推估，免徵電車使用牌照稅如再延長5年至2030年，未來免稅金額將以年平均成長率20%增加，預估稅損再增38億元。中央繼續免徵對地方財政影響很大，認為免徵牌照稅造成的稅損，應依財政紀律法由中央能源相關主管機關補足，建議可用經濟部能源研究發展基金、環境部溫室氣體管理基金，或編列公務預算支應。

財政委員會下周續審29案使用牌照稅法修正草案，朝野立委針對第五條修正，皆提案延長免徵年限至2030年，代表延長免徵朝野有共識，有部分國民黨立委提案，明年起因免徵使用牌照稅，造成直轄市及縣（市）政府減少稅收，應由中央能源主管機關補足。

國民黨立委葉元之說，牌照稅是地方稅，但電車免徵牌照稅是為配合中央政府淨零碳排政策，認為由中央補足地方減少的稅收較合理。至於是否能納入修法中，葉元之認為，還需大家協商討論；國民黨立委賴士葆也認為，不應中央請客地方買單，減少稅收由中央支應較合理，且免徵快到期會加緊審查，盼盡快通過。

國民黨立委廖先翔則說，因為選票關係，無人敢徵電動車牌照稅，如果開始徵電車牌照稅，問題點在於純電車使用牌照稅稅額表，用馬力對照對照牌照稅不合理，因為電動車馬力很大，2百多萬電車牌照稅與8、900萬的跑車差不多。