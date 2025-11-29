快訊

李靚蕾回來了！斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

快檢查…美國人今年最常用密碼前20名 最容易被破解

假不嫌多！投票日前一天也要放假 民進黨團正式提案

聽新聞
0:00 / 0:00

免徵電車牌照稅可望再延5年 稅損恐增38億新北不想再埋單

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
行政院院會通過「貨物稅條例」第12條之3和使用牌照稅法第5條的修正草案，決定將電動車免徵貨物稅和牌照稅的優惠，再延長5年，到2030年12月31日為止。圖／聯合報資料照片
行政院院會通過「貨物稅條例」第12條之3和使用牌照稅法第5條的修正草案，決定將電動車免徵貨物稅和牌照稅的優惠，再延長5年，到2030年12月31日為止。圖／聯合報資料照片

為推動2050淨零排放政策，電動車免徵使用牌照稅從2012年實施，經過4次展延今年底將到期。行政院院會通過修正使用牌照稅法，再延長電動車免徵牌照稅5年，朝野立委有共識延長免徵，可望在年底前三讀。但牌照稅屬地方稅，新北市府預估，再延長5年稅損恐再增38億，因此有藍委提案，少收的稅由中央能源主管機關補足。

立法院財政委員會11月初審查使用牌照稅法時，新北市府便指出，因電動車自2012年起免徵使用牌照稅，至今近14年造成新北稅損11.7億元，由於新北近4年電動車數量平均成長率82%，免稅金額年平均成長率80%，增加幅度可觀。

據新北市府推估，免徵電車使用牌照稅如再延長5年至2030年，未來免稅金額將以年平均成長率20%增加，預估稅損再增38億元。中央繼續免徵對地方財政影響很大，認為免徵牌照稅造成的稅損，應依財政紀律法由中央能源相關主管機關補足，建議可用經濟部能源研究發展基金、環境部溫室氣體管理基金，或編列公務預算支應。

財政委員會下周續審29案使用牌照稅法修正草案，朝野立委針對第五條修正，皆提案延長免徵年限至2030年，代表延長免徵朝野有共識，有部分國民黨立委提案，明年起因免徵使用牌照稅，造成直轄市及縣（市）政府減少稅收，應由中央能源主管機關補足。

國民黨立委葉元之說，牌照稅是地方稅，但電車免徵牌照稅是為配合中央政府淨零碳排政策，認為由中央補足地方減少的稅收較合理。至於是否能納入修法中，葉元之認為，還需大家協商討論；國民黨立委賴士葆也認為，不應中央請客地方買單，減少稅收由中央支應較合理，且免徵快到期會加緊審查，盼盡快通過。

國民黨立委廖先翔則說，因為選票關係，無人敢徵電動車牌照稅，如果開始徵電車牌照稅，問題點在於純電車使用牌照稅稅額表，用馬力對照對照牌照稅不合理，因為電動車馬力很大，2百多萬電車牌照稅與8、900萬的跑車差不多。

電動 能源

延伸閱讀

蹭淡江大橋中央吃新北豆腐？公路局：協力辦理通車前各項體驗活動

搶攻新北選情 蘇巧慧：行程密集勤跑地方是日常

新北人均綠地少 民代建議都更回饋可納入公園綠地

淡江大橋中央搶功想獨占？傳匿名酸蹭政績 新北市府：真心換無情

相關新聞

免徵電車牌照稅可望再延5年 稅損恐增38億新北不想再埋單

為推動2050淨零排放政策，電動車免徵使用牌照稅從2012年實施，經過4次展延今年底將到期。行政院院會通過修正使用牌照稅...

北市大安區挖到史前古物…12層行政大樓恐延宕 李四川說話了

北市大安區金華街特四基地將蓋行政大樓，作為派出所、消防宿舍和日照中心。議員發現市府為了趕一旁金華社宅的進度，將該地作為文...

一坪200萬「豪宅帶」蓋社宅引居民砲轟 北市：一定要推

北市金華社宅明年將要動工，在地居民認為精華地段不適合，也憂數百戶入住，將排擠原住里民就學權益、停車位不足，批市府不該為選...

蹭淡江大橋 中央2個月內2度吃侯友宜豆腐

淡江大橋是世界最大跨徑的單塔不對稱斜張橋，國門新地標，交通部公路局2個月內2度吃新北市長侯友宜豆腐，很少砲打中央的侯友宜...

北港媽祖參加艋舺青山宮建宮170年盛會 為何搭火車原因曝光

北港朝天宮媽祖參贊艋舺青山宮建宮170周年盛會，中午聖駕乘火車抵達萬華火車站，信徒擠爆車站，台北市蔣萬安親臨迎接，民進黨...

民生地下道工程5年難收尾！附近商家生意掉半 住戶驚覺門框歪斜

捷運環狀線新埔民生站周邊人車流量大，跨越民生路路幅達80公尺，考量行人安全，新北市在2020年動工興建民生地下道。然而工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。