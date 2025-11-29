一坪200萬「豪宅帶」蓋社宅引居民砲轟 北市：一定要推

北市金華社宅明年將要動工，在地居民認為精華地段不適合，也憂數百戶入住，將排擠原住里民就學權益、停車位不足，批市府不該為選票蓋社宅。都發局說，經多次地方溝通，已調降社宅戶數、增減房型，社宅一定要推動，預計明年下半年開工、2031年完工。

特五基地位在大安區錦泰里金山南路、金華街，都發局規畫在此蓋地上22層、地下3層的社會社宅，也設有幼兒園、區民活動中心等。該處挖出舊歷史建物台北監獄尖底明溝，另有放腳基礎、薰蒸室、Y型溝遺構、史前陶把等殘片，目前暫置特五，將移到特四基地儲藏空間。

「我們不是反對蓋社宅，但這個地方不適合。」大安區錦泰里長范燕淇說，特五基地價值不菲，應該有效利用才會增值，加上還挖出歷史遺跡，建議可規畫成世界級的花卉公園，串連周邊的中正紀念堂、永康商圈、榕錦時光生活園區成觀光廊帶，吸引國內外遊客到訪消費。

范燕淇指出，市府沒充分和里民討論，就強行要在此蓋社宅，從頭到尾只開兩次說明會，相關局處出席人員的層級又不高，完全無法回答居民所提問題。社宅500多戶入住，汽車位不到200個，周邊停車場怎麼塞得下？住戶起碼千人以上，也可能影響當地學生的就學權益。

他說，中央和地方都在努力蓋社宅，但現今少子化，20年後人口變化，屆時這些社宅可能都關蚊子，建議政府應盤點需求量。施政要能延續，大家會支持好政策，不要為了選票硬幹。

唐先生認為，蓋社宅照顧弱勢很好，為何不在很有商業價值的台北101？當地新房每坪200萬元算是有良心，社宅3房市價絕對7000萬至1億元，1房1廳在這都叫做小豪宅，直呼市府蓋的完全是豪宅。他不滿市府在精華區蓋一個跟在地格格不入的社宅，硬要塞給他們。

都發局長簡瑟芳說，「編了預算的社宅，我們一定要往下推動」，該案2019年就編預算，至今沒辦法動工是因在處理文資議題，她強調市府不草率，不因想蓋社宅，就忽略這些問題。文資保存部分是經文資委員會去審定，絕對依照文資標準，居民不用擔心。

都發局回應，社宅規畫調整方案是經多次地方溝通討論，包含2次地區說明會、18次拜會里長與里民，以及落實公民參與文資審議過程；針對里民意見研議，社宅戶數已從原515戶調降為437戶，另因應居民反映的停車位不足疑慮、配合育兒家庭需求，增加2、3房型、減少1房型。依現行招生狀況與人口推估，金華國小與中正國中皆具備足夠收容量，社宅入住不影響原住里民的就學權益。