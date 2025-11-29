聽新聞
香港大火示警 蔣萬安：未來可思考鷹架全面禁用竹子棚架
香港大火釀嚴重死傷，台北市長蔣萬安今說，對於未來建物外牆整修、防護網部分，下周專家會議也會具體提出未來是否就強制使用防火材質；另外，對於外牆整修建物的鷹架架設，未來也可思考全面禁用竹子棚架。
香港大火引發台灣民眾也關切老舊建物多的台北市，台北市長蔣萬安今出席建安國小70周年校慶前被問及是否也要稽查與列管？
蔣萬安說，針對不同場所的警報設備，消防局都會依規定每年做定期的稽查。市府昨天早上開跨局處會議，也針對這一次香港大火，來檢視哪些在台北市可以做得更好。
他說，昨天在議會有表達，對於未來建物外牆整修、防護網部分，下周專家會議也會具體提出未來是否就強制使用防火材質；另外，對於外牆整修建物的鷹架架設，未來也可以思考全面禁用竹子的棚架。這些都是藉由這次所掌握相關訊息所做的，避免台北市未來發生這樣的事情，確保市民的安全。
至於北市有危樓被列為防空避難所，市府多久可以盤點完成？蔣萬安說，昨天他在議會也已經要求建管處及警察局，即刻全面清查盤點及更新。
