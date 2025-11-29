蹭淡江大橋 中央2個月內2度吃侯友宜豆腐

淡江大橋是世界最大跨徑的單塔不對稱斜張橋，國門新地標，交通部公路局2個月內2度吃新北市長侯友宜豆腐，很少砲打中央的侯友宜都忍不住批中央蠻橫不通情理。

最新的一次豆腐是路跑風波，首次淡江大橋路跑，不僅是熱愛慢跑運動迷的盛事，也是觀光與行銷台灣的大事。交通部公路局預計明年4月，舉辦淡江大橋路跑活動，果然「秒殺」，5分鐘就額滿。

知情人士說，交通部辦淡江大橋路跑是喜事一樁，但做為大橋的所在地新北市卻事前毫無所悉，交通部也未與新北市合作溝通，新北市只是「被告知」。

知情人士表示，交通部辦那麼大的路跑，總會牽涉到路權、交管維護、地方政府幫忙宣傳鼓勵民眾參與，「這些難道都不需要和新北市政府商量籌謀嗎」？

就拿世界田徑金標籤（Gold Label）路跑賽事認證的萬金石馬拉松為例，從指導機關：世界田徑總會、運動部，到主辦機關：新北市政府、中華民國田徑協會，再到協辦機關：農業部林業及自然保育署、交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處、交通部公路局北區養護工程分局景美工務段。新北市都是抱著中央地方共享共榮的態度。

知情人士說，到現在連路跑的協辦單位，都不見新北市任何單位名稱，更不用說，中央根本沒顧慮到淡水、八里、三芝、石門、萬里在地鄉親的感受和期待，「賴總統還是萬里子弟呢。」

侯友宜忍不住也說重話，中央獨占好的時段，公路局規畫都是自己決定，沒有跟地方商量，「這樣很不好」，實在是太「拗蠻」，蠻橫無理、不通情理。

第2次是商標註冊。今年2月，公路局悄悄將「淡江大橋」申請註冊，外界無人知曉。9月27日淡水年度大戲「淡水藝術嘉年華」本來文宣上面有「淡江大橋」4字，區公所去函告知公路局，公路局以「申請商標註冊中，刪除淡江大橋文字，避免衍生相關爭議」，反對使用「淡江大橋」，註冊事才曝光，引起地方反彈。

知情人士透露，其實，智產局在7月15日在官網公布第114009863號「淡江大橋」商標註冊申請案的初步審查。大意是，淡江大橋是跨越臺灣第三大河川淡水河河口正在興建的斜張橋，本件商標圖樣係僅由「淡江大橋」所構成，因跨越淡江且鄰近淡水地帶，故以該橋鄰接淡水地區為命名之橋名，消費者可以清楚認知其所在之地理區域或位置，商標整體予消費者的印象，僅表達「純粹地理意義」或「地理位置指示」之描述性標識，不具商標識別性，不足以使相關消費者認識其為指示及區別來源的標識。

知情人士說，雖然沒有明確的同意或駁回，但智產局要求公路局於文收到次日起1個月內提出意見書，目前也不知公路局是否有提出新的意見書。畢竟多數人認為交通部公路局將淡江大橋註冊專利的理由太牽強。