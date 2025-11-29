藝術上牆！北市青年局攜手李承道、8國際藝術家 點亮台北牆面

由北市青年局主辦、知名藝術家李承道執行的2025國際青年藝術家進駐計畫「上牆 Hit the Wall」昨天在松山文創園區舉辦成果交流展。經全球徵件，收到來自27個國家、76份申請，最終由評審團隊選出7個國家、8位國際青年藝術家，展開為期一個月的駐村。

這次交流內容，涵蓋壁畫創作、在地文化走讀、青年工作坊與跨文化交流，為台北公共藝術注入蓬勃生命力與藝術力。其中壁畫主題以「台北的氣味（Scent of Taipei）」為概念，邀請藝術家從感官出發轉化台北意象。

計畫總策展人李承道表示，氣味是旅途記憶中最難被複製的意象，國際藝術家透過走讀台北街區、廟宇、夜市、與松菸歷史脈絡，將氣味與情感轉化成視覺符號。台北的氣味可以來自夜市的小吃、廟宇的清香，更多是來自台灣人的感性與人情味。

除了在松山文創園區進行壁畫創作外，「上牆 Hit the Wall」也延伸至內湖行政大樓與大稻埕街區進行創作。國際藝術家與李承道分別於內湖行政大樓入口處，以及大稻埕歷史街區留下充滿城市特色的壁畫作品，使台北多處公共空間揭示全新的藝術面貌，也成為市民與旅客可近距離拍照、欣賞的全新城市打卡景點。