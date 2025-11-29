快訊

「辦路跑不先商量」中央蹭淡江大橋 2個月內2度吃侯友宜豆腐

頂呱呱《鬼娃恰吉》第二波聯名登場！從從容容吃起來

沒喝咖啡大腦就開不了機無法做事？醫警告「身體已發出SOS訊號」

藝術上牆！北市青年局攜手李承道、8國際藝術家 點亮台北牆面

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
總策展藝術家李承道。圖／北市青年局提供
總策展藝術家李承道。圖／北市青年局提供

由北市青年局主辦、知名藝術家李承道執行的2025國際青年藝術家進駐計畫「上牆 Hit the Wall」昨天在松山文創園區舉辦成果交流展。經全球徵件，收到來自27個國家、76份申請，最終由評審團隊選出7個國家、8位國際青年藝術家，展開為期一個月的駐村。

這次交流內容，涵蓋壁畫創作、在地文化走讀、青年工作坊與跨文化交流，為台北公共藝術注入蓬勃生命力與藝術力。其中壁畫主題以「台北的氣味（Scent of Taipei）」為概念，邀請藝術家從感官出發轉化台北意象。

計畫總策展人李承道表示，氣味是旅途記憶中最難被複製的意象，國際藝術家透過走讀台北街區、廟宇、夜市、與松菸歷史脈絡，將氣味與情感轉化成視覺符號。台北的氣味可以來自夜市的小吃、廟宇的清香，更多是來自台灣人的感性與人情味。

除了在松山文創園區進行壁畫創作外，「上牆 Hit the Wall」也延伸至內湖行政大樓與大稻埕街區進行創作。國際藝術家與李承道分別於內湖行政大樓入口處，以及大稻埕歷史街區留下充滿城市特色的壁畫作品，使台北多處公共空間揭示全新的藝術面貌，也成為市民與旅客可近距離拍照、欣賞的全新城市打卡景點。

青年局表示，「上牆」不只是壁畫計畫，更象徵藝術挑戰與文化對話，這次成果展見證了藝術可以讓城市被看見，也讓世界在台北留下創作痕跡，邀請民眾走入松山文創園區及外部創作點，近距離感受國際駐村藝術為台北帶來的多元視野與創意能量。

總策展藝術家李承道。圖／北市青年局提供
總策展藝術家李承道。圖／北市青年局提供
「上牆 Hit the Wall」也延伸至內湖行政大樓。圖／北市青年局提供
「上牆 Hit the Wall」也延伸至內湖行政大樓。圖／北市青年局提供
「上牆 Hit the Wall」留下充滿城市特色的壁畫作品。圖／北市青年局提供
「上牆 Hit the Wall」留下充滿城市特色的壁畫作品。圖／北市青年局提供

藝術家 壁畫 青年

延伸閱讀

香港大火引發台灣人恐慌 北市建管處點出一數據太低

北市議員指危樓被列防空避難處 蔣萬安：清查剔除

香港「宏福苑」大火示警 蔣萬安：北市外牆維護擬強制用阻燃材質

香港宏福苑大火死傷慘重 蔣萬安：北市針對老舊社區集合住宅稽查

相關新聞

蹭淡江大橋 中央2個月內2度吃侯友宜豆腐

淡江大橋是世界最大跨徑的單塔不對稱斜張橋，國門新地標，交通部公路局2個月內2度吃新北市長侯友宜豆腐，很少砲打中央的侯友宜...

再用100年！面對氣候挑戰 北市府啟動「百年翡翠長青」計畫

台北市長蔣萬安「台北隊」就職3周年，台北翡翠水庫管理局宣布啟動「百年翡翠長青」計畫，以「集水區保育治理、大壩維護管理」雙...

香港大火引發台灣人恐慌 北市建管處點出一數據太低

香港新界大埔宏福苑社區大火釀上百人死亡，北市、基隆也發生火警意外。台北市建管處表示，近日不少民眾來電詢問相關資訊，建管處...

藝術上牆！北市青年局攜手李承道、8國際藝術家 點亮台北牆面

由北市青年局主辦、知名藝術家李承道執行的2025國際青年藝術家進駐計畫「上牆 Hit the Wall」昨天在松山文創園...

新北耶誕城演唱會12月13、14日登場 19組卡司齊嗨

2025新北歡樂耶誕城巨星演唱會將於12月13、14日18時至22時登場，新北觀旅局昨天公布19組演出卡司。

多頭馬車 新北公園自治條例卡關

新北市有數百座公園，卻是六都唯一沒有「公園管理自治條例」縣市，多頭馬車權責不明確，遇違規執法有困難。景觀處表示，這次會期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。