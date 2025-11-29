再用100年！面對氣候挑戰 北市府啟動「百年翡翠長青」計畫

台北市長蔣萬安「台北隊」就職3周年，台北翡翠水庫管理局宣布啟動「百年翡翠長青」計畫，以「集水區保育治理、大壩維護管理」雙主軸，針對防淤減淤、水質維護、結構延壽、基礎穩定4策略，提出各項具體行動方案，供未來5至10年內進行全方位治理。

翡管局長林裕益表示，翡翠水庫民國76年完工營運以來，穩定供應大台北600萬人民生用水，如今面對氣候變遷與極端天氣挑戰，近3年在水質管理、防災安全、綠能發電、環境教育等面向，仍創下最佳成績。

林裕益指出，對於水質管理，翡翠水庫近3年國際標準檢測結果，每年卡爾森優養指數（CTSI）均低於40以下，達「貧養」等級，為全台唯一無優養化現象的水庫。另在防災與安全維護上，翡翠水庫近3年水庫操作也進行變革，於每年防汛期7至10月間，控留20%至30%庫容，成大台北盆地的「超大型滯洪池」降低水患風險。

翡管局表示，翡翠水庫枯水期「跨域」支援桃園石門、基隆新山水庫，每日支援用水達80萬噸，112、113兩年，中南部枯旱嚴重缺水之際，北部地區基隆至新竹6縣市，因翡翠水庫直接或間接支援供水，民生供水穩定，不缺水。

翡管局指出，翡翠水庫水力發電，年發電量約2億度，減碳9.5萬公噸。112、113年連續兩年的供水與發電收入，年增幅都超過20%以上。去年更創水庫營運以來新高，供水與發電的年收入，更突破8.5億元，挹注市庫財源。

另外，環境教育與生態保育方面，翡管局指出，翡翠水庫環境教育場所5年1次評鑑，獲得環境部「特優」獎項殊榮。近年，也針對加強植樹造林復育14.5公頃，種植2萬多株原生樹種，年增碳匯145公噸。復育食蛇龜、藍鵲等保育物種，生態調查記錄鳥類達47種。