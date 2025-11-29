新北耶誕城演唱會 12月13、14日登場 19組卡司齊嗨

2025新北歡樂耶誕城巨星演唱會將於12月13、14日18時至22時登場，新北觀旅局昨天公布19組演出卡司。

食尚玩家主持人曾子余將與金鐘主持陳漢典、朵拉（謝雨芝）共同主持為期兩晚的巨星耶誕演唱會。首次與陳漢典搭檔的曾子余一登場就展現滿滿活力，更主動請教主持心法與臨場應變技巧，兩人互動逗趣，現場笑聲不斷。市長侯友宜送給男主持人金鏟子，他說，曾子余和陳漢典都已為人夫，應該要準備了。

巨星耶誕演唱會兩日卡司正式公布，12月13日將由「金曲樂團」麋先生MIXER熱鬧開唱，壓軸卡司則為「金曲創作才子」韋禮安，帶來如痴如醉的「韋式情歌」。14日由「超人氣Z世代天團」告5人震撼開場，重磅壓軸則由「金曲演唱組合」動力火車擔任。

觀旅局表示，演唱會重量級的演出陣容還包括F.F.O、GX鼓鼓呂思緯、蕭秉治、HUR+、J.Sheon、Ozone、小樂吳思賢、王ADEN、安心亞、李東軒、芒果醬Mango Jump、高爾宣OSN、婁峻碩SHOU、陳漢典、熊仔及薛恩，集抒情情歌、熱血搖滾、嘻哈饒舌及唱跳等精彩演出，將為新北歡樂耶誕城掀起另一波高潮。

觀旅局提醒，活動期間人潮眾多，建議民眾多加利用大眾運輸工具前往參加，更多「2025新北歡樂耶誕城」相關訊息可上新北市觀光旅遊網、新北歡樂耶誕城官網或加入新北旅客Facebook粉絲專頁查詢。