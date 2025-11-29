聽新聞
0:00 / 0:00

新北耶誕城演唱會 12月13、14日登場 19組卡司齊嗨

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會-The Greatest Show」將於12月13日、14日登場，眾星齊聚熱力開唱。圖／新北市觀旅局提供
2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會-The Greatest Show」將於12月13日、14日登場，眾星齊聚熱力開唱。圖／新北市觀旅局提供

2025新北歡樂耶誕城巨星演唱會將於12月13、14日18時至22時登場，新北觀旅局昨天公布19組演出卡司。

食尚玩家主持人曾子余將與金鐘主持陳漢典、朵拉（謝雨芝）共同主持為期兩晚的巨星耶誕演唱會。首次與陳漢典搭檔的曾子余一登場就展現滿滿活力，更主動請教主持心法與臨場應變技巧，兩人互動逗趣，現場笑聲不斷。市長侯友宜送給男主持人金鏟子，他說，曾子余和陳漢典都已為人夫，應該要準備了。

巨星耶誕演唱會兩日卡司正式公布，12月13日將由「金曲樂團」麋先生MIXER熱鬧開唱，壓軸卡司則為「金曲創作才子」韋禮安，帶來如痴如醉的「韋式情歌」。14日由「超人氣Z世代天團」告5人震撼開場，重磅壓軸則由「金曲演唱組合」動力火車擔任。

觀旅局表示，演唱會重量級的演出陣容還包括F.F.O、GX鼓鼓呂思緯、蕭秉治、HUR+、J.Sheon、Ozone、小樂吳思賢、王ADEN、安心亞、李東軒、芒果醬Mango Jump、高爾宣OSN、婁峻碩SHOU、陳漢典、熊仔及薛恩，集抒情情歌、熱血搖滾、嘻哈饒舌及唱跳等精彩演出，將為新北歡樂耶誕城掀起另一波高潮。

觀旅局提醒，活動期間人潮眾多，建議民眾多加利用大眾運輸工具前往參加，更多「2025新北歡樂耶誕城」相關訊息可上新北市觀光旅遊網、新北歡樂耶誕城官網或加入新北旅客Facebook粉絲專頁查詢。

延伸閱讀

陳漢典曾子余掌新北耶誕城！侯友宜「脫稿送禮」他們樂翻

2025巨星演唱會陣容卡司今公布 金曲天團將嗨翻新北耶誕城

Lulu婚禮最新進度曝光！陳漢典竟只需要做三件事

陳漢典注意了！Lulu當眾脫了 誘拐玖壹壹春風

相關新聞

新北耶誕城演唱會 12月13、14日登場 19組卡司齊嗨

2025新北歡樂耶誕城巨星演唱會將於12月13、14日18時至22時登場，新北觀旅局昨天公布19組演出卡司。

廣角鏡／灰頸鶴寶 頭頂「金皇冠」

台北市立動物園今年7月下旬有一隻新生的灰頸冠鶴寶寶，保育員考量水禽區的環境較為開放、複雜，交給給空巢中的黑頸冠鶴養育，牠...

多頭馬車 新北公園自治條例卡關

新北市有數百座公園，卻是六都唯一沒有「公園管理自治條例」縣市，多頭馬車權責不明確，遇違規執法有困難。景觀處表示，這次會期...

缺綠地 民代：都更回饋改捐公園

新北人口逾400萬，但平均每人僅5.1平方公尺的綠地面積，民代認為，現在市府要求都更案回饋都是建設，應該把公園綠地納入考...

淡江大橋路跑活動掀風波 洪孟楷：啟用過程不能漠視地方

淡江大橋明年5月通車，交通部公路局將在明年4月先辦路跑活動和自行車賽，但地方民眾反彈中央未給地方居民保留名額，也只給地方...

新北人均綠地少 民代建議都更回饋可納入公園綠地

新北人口逾400萬，但平均每人僅有5.1平方公尺的綠地面積，民代認為，現在市府要求都更案回饋都是建設，但現在也怕變成蚊子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。