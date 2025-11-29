聽新聞
缺綠地 民代：都更回饋改捐公園

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導

新北人口逾400萬，但平均每人僅5.1平方公尺的綠地面積，民代認為，現在市府要求都更案回饋都是建設，應該把公園綠地納入考量，或是在高樓中納入空中花園，增加民眾綠地使用面積。

新北每人享有公園綠地面積計算，含都市計畫內已開闢公園、綠地及高灘地河濱公園。城鄉局表示，新北市森林覆蓋率達76％，為六都第一，但都市計畫區內畫設為保護區並未納入計算，實際享有人均綠地比應更高。

市議員翁震州表示，都更程序公有空間的回饋可優先爭取作為公園使用，因為有時市府要求做公益回饋空間如圖書館、日照、公托等，未必適合或無法發揮最大作用。

翁鎮州建議，市府推動很多BOT案，如地下停車場上方可蓋公園增加綠地面積，若是市場、市集使用，頂樓部分也可納入空中花園選項。大型都更案例如新泰塭仔圳地區，可要求回饋更多空間施作大小型公園。

市議員江怡臻表示，可將既有閒置土地做綠化，包括未使用的國有地、閒置的都市計畫保留地、未綠美化的退縮空間、未啟用的河濱堤外土地；同時也可以透過街道，來深化綠地。

江怡臻說，綠地不只是美觀上的概念，也影響市民的生活品質、學童的活動空間、社區防洪調適能力，更牽動城市未來的永續競爭力，希望市府持續努力。

