多頭馬車 新北公園自治條例卡關

新北市有數百座公園，卻是六都唯一沒有「公園管理自治條例」縣市，多頭馬車權責不明確，遇違規執法有困難。景觀處表示，這次會期仍無法審完；議員樂見設置自治條例設置上位指導原則。台北已有自治條例，但要開單處罰，還是有無法取得個資的困難。

市長侯友宜昨出席新莊快樂公園啟用典禮，公園內有蜂巢主題遊戲塔、西瓜轉盤、沙坑及益智遊戲牆，還有共融體健設施可使用。侯說，快樂公園投入1.2億元經費，滿足全齡化需求，提供多元友善空間，完工後有助於提升新莊整體生活品質。

新北光是這樣的特色共融公園，就有247座，市府在管理上缺乏明確權責，分散在各公所、景觀處、高灘處等多個單位。

景觀處長林俊德說，公園自治條例過一讀，上路後可維持原業務分工，由公所就近管理與取締，裁罰則送府處理，但此次會期應該還無法處理完成。

市議員翁震州表示，自治條例仍卡在法規會審議，市府既然要推動，就該爭取法規優先排審，若有爭議也可優先調解，先做修正，不是讓法規案反覆被退回又送，延遲審議進度。

市議員黃心華指出，新北各地管理公園的強度和維護品質不同，加上公所人力有限、人員流動頻繁，沒辦法充分落實管理及經驗傳承。自治條例在管理上，可減少許多無謂的行政溝通成本。

台北市實施公園管理自治條例後，因規定公園、廣場及綠地內禁騎自行車，但北市各大公園仍時常有自行車闖入，市議員柳采葳指出，曾接獲民眾陳情，榮星花園內1天至少有40至50輛自行車違規騎入，有民眾去公園散步還差點被電動自行車撞到，成另類行人地獄。雖訂有統一裁罰基準，但常遇到無法取得違規民眾個資，仍需請警察到場才能開罰。