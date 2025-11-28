淡江大橋明年五月通車 公路局規劃五大體驗活動

交通部公路局表示，淡江大橋為重大國家建設，工程規模大、系統複雜，是國門級地標，也深受民眾期待。因此規劃於工程驗收缺失改善及通車履勘期間，在安全無虞的前提下，公路局將攜手新北市政府及相關在地民間團體共同合作協力規劃辦理通車前的各項民眾可參與的體驗與活動。

公路局說明，連接淡水、八里地區的淡江大橋，未來將是新北地區的新地標，因此今年3月新北市政府拜會時，曾簡報通車前路跑活動的構想。當時新北市府人員說明因已有其他既定路跑活動規劃，無法再增辦，但表達會協助處理後續路權申請、交通維持等行政程序，雙方自第一時間起即維持良好溝通，目標一致，都是希望在通車前提供安全、順暢、具在地特色的公眾體驗。此外，公路局與新北市府於114年8月及11月均有接觸協調，並參與市府召開之通車行銷聯繫會議，雙方均維持密切協調。

公路局強調，淡江大橋通車前的體驗活動，目前規劃包括路跑、自行車、開幕大遊行、星空音樂會、我和大橋在一起與通車典禮等，均需納入地方元素與在地民眾參與，因此須要新北市政府及公路局共同合作的行政量能與專業資源。同時，為充實地方特色，公路局已初步與部分在地社團及藝文團體接觸，蒐集建議作為活動規劃參考。

為此，公路局於11月拜會新北市府後，在路跑活動報名前已著手規劃成立 「跨機關通車系列活動橫向聯繫平台」，平台將由公路局長林福山與新北市政府府層級人員共同主持，以建立議題整合及相互協助及合作推動辦理機制，平台也下設「通車活動工作小組」，進一步整合明(115)年4月16日至5月9日通車典禮前可使用的時間及活動，負責研議各項活動的細部內容，包含路線規劃、交通疏導、動線安排、維安設計、在地文化導入等，確保各項活動務實可行、順利推動。

公路局並指出，淡水與八里在地特色，是整個通車系列活動中不可或缺的一環。包含在地優先體驗、文化展示、地方商圈串聯等，公路局將來均會與新北市政府及地方社區共同參與。淡江大橋工程經費由新北市政府、國土署及公路局共同分擔，工程由公路局負責興建，三方自工程規劃、施工到後續活動籌備均秉持「合作」精神推動。公路局再次強調，中央與地方攜手推動重大建設是全民之福，未來將持續與新北市緊密合作，全力完成明年五月的通車目標。