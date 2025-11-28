快訊

「我準備好了」楊瓊瓔宣布參選台中市長 江啟臣、何欣純皆回應

被利用？石破茂稱尊重北京「台灣是中國一部分」看法 陸駐日使館轉發

甜蜜接吻！邱澤哽咽、許瑋甯淚崩 「牽著妳的手直到化成灰燼」誓詞曝光

淡江大橋路跑活動掀風波 洪孟楷：啟用過程不能漠視地方

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
立委洪孟楷今與公路局溝通淡江大橋路跑相關活動。圖／洪孟楷提供
立委洪孟楷今與公路局溝通淡江大橋路跑相關活動。圖／洪孟楷提供

淡江大橋明年5月通車，交通部公路局將在明年4月先辦路跑活動和自行車賽，但地方民眾反彈中央未給地方居民保留名額，也只給地方政府9天舉辦後續活動，其中8天還是上班日。立委洪孟楷表示，他今天已跟公路局溝通完畢，已有四大方向，他也呼籲，啟用過程絕不能漠視地方，也要和在地連結，才能大家都有歸屬感。

洪孟楷今晚發文指出，淡水、八里鄉親期待多年的淡江大橋，啟用相關活動要有地方參與，絕對不應忽視在地聲音。近期地方因路跑報名活動瞬間爆滿、活動資訊不透明，民怨炸鍋。今天請公路局長到辦公室直接反應民意。

洪孟楷表示，工程辛苦、完成台灣驕傲的大事；但啟用過程絕不能漠視地方，也要和在地連結，才能大家都有歸屬感。用心溝通、別讓好事變壞。今日溝通完畢，幾個大方向先跟鄉親報告：

一、淡江大橋明年四月中竣工後，規畫在地鄉親先上橋試走，也做開幕踩街的壓力測試。相關規畫會與在地公所配合，並再廣為周知。二、路跑與名額需求：4月18、19日的路跑與自行車活動秒殺，已請公路局在安全及環境可允許範圍下，啟動「加開名額」評估，確定後要再行公告、並且接受報名。

三、通車前一個月必須啟動交通動線宣導；要求公路局提前一個月發布通車動線、活動空間與交通資訊，讓各方都能提早規劃，避免造成混亂。四、下周將請公路局提出專案報告並召開中央地方整合工作協調會，把責任分工講清楚，所有細節一次確認。再向各位鄉親做進一步報告。

洪孟楷表示，淡江大橋除了連結兩地，更是淡水、八里等北海岸鄉親，乃至於北台灣生活圈的全新開始。每一項地方的期待，都如實反映，讓眾人期待的大橋，在各界期待和掌聲中，呈現眼前

淡江大橋 洪孟楷 路跑

延伸閱讀

「不缺錢」中油三階工程費疑浮報近160億 採購法草案增這條防漏洞

被指紐約宴客等無人 林佳龍：CNN背後有認知作戰集團應更正

海纜七法修得洋洋灑灑卻無法求償 洪孟楷質疑：這法豈不是修半套？

吳音寧接台肥董座引爭議 洪孟楷：連綠營支持者都看不下去

相關新聞

淡江大橋路跑活動掀風波 洪孟楷：啟用過程不能漠視地方

淡江大橋明年5月通車，交通部公路局將在明年4月先辦路跑活動和自行車賽，但地方民眾反彈中央未給地方居民保留名額，也只給地方...

淡江大橋中央搶功想獨占？傳匿名酸蹭政績 新北市府：真心換無情

淡江大橋明年5月通車，交通部公路局將在明年4月先辦路跑活動和自行車賽，但地方民眾反彈中央未給地方居民保留名額，也只給地方...

新北人均綠地少 民代建議都更回饋可納入公園綠地

新北人口逾400萬，但平均每人僅有5.1平方公尺的綠地面積，民代認為，現在市府要求都更案回饋都是建設，但現在也怕變成蚊子...

新北公園自治條例躺議會多時 數百公園管理多頭馬車難執法

新北市有數百座公園，卻是六都唯一沒有「公園管理自治條例」縣市，多頭馬車權責不明確，遇違規執法有困難。景觀處表示，自治條例...

東北季風挾境外汙染物 北市空汙「紅色警戒」到明天清晨

東北季風挾帶境外汙染物影響，台北市環保局今表示，下午北市空品測站數值接近對所有族群不健康的紅色警戒等級（AQI>150）...

2025巨星演唱會陣容卡司今公布 金曲天團將嗨翻新北耶誕城

2025巨星耶誕演唱會將於12月13、14日18時至22時盛大登場，新北市觀旅局今舉辦卡司公布記者會，公布巨星耶誕演唱會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。