淡江大橋路跑活動掀風波 洪孟楷：啟用過程不能漠視地方

淡江大橋明年5月通車，交通部公路局將在明年4月先辦路跑活動和自行車賽，但地方民眾反彈中央未給地方居民保留名額，也只給地方政府9天舉辦後續活動，其中8天還是上班日。立委洪孟楷表示，他今天已跟公路局溝通完畢，已有四大方向，他也呼籲，啟用過程絕不能漠視地方，也要和在地連結，才能大家都有歸屬感。

洪孟楷今晚發文指出，淡水、八里鄉親期待多年的淡江大橋，啟用相關活動要有地方參與，絕對不應忽視在地聲音。近期地方因路跑報名活動瞬間爆滿、活動資訊不透明，民怨炸鍋。今天請公路局長到辦公室直接反應民意。

洪孟楷表示，工程辛苦、完成台灣驕傲的大事；但啟用過程絕不能漠視地方，也要和在地連結，才能大家都有歸屬感。用心溝通、別讓好事變壞。今日溝通完畢，幾個大方向先跟鄉親報告：

一、淡江大橋明年四月中竣工後，規畫在地鄉親先上橋試走，也做開幕踩街的壓力測試。相關規畫會與在地公所配合，並再廣為周知。二、路跑與名額需求：4月18、19日的路跑與自行車活動秒殺，已請公路局在安全及環境可允許範圍下，啟動「加開名額」評估，確定後要再行公告、並且接受報名。

三、通車前一個月必須啟動交通動線宣導；要求公路局提前一個月發布通車動線、活動空間與交通資訊，讓各方都能提早規劃，避免造成混亂。四、下周將請公路局提出專案報告並召開中央地方整合工作協調會，把責任分工講清楚，所有細節一次確認。再向各位鄉親做進一步報告。

洪孟楷表示，淡江大橋除了連結兩地，更是淡水、八里等北海岸鄉親，乃至於北台灣生活圈的全新開始。每一項地方的期待，都如實反映，讓眾人期待的大橋，在各界期待和掌聲中，呈現眼前