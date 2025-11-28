新北人均綠地少 民代建議都更回饋可納入公園綠地

新北人口逾400萬，但平均每人僅有5.1平方公尺的綠地面積，民代認為，現在市府要求都更案回饋都是建設，但現在也怕變成蚊子館，應該也把公園綠地納入考量，或是在高樓中納入空中花園，增加民眾綠地使用面積。

根據行政院主計總處統計，2024年截至迄今，新北市內每人享有公園綠地面積，為5.11平方公尺/人，前開面積包含都市計畫內已開闢公園、綠地及高灘地河濱公園。城鄉局表示，新北市森林覆蓋率達76％，為六都第1，但位於都市計畫區內畫設為保護區，未納入上開面積計算，故新北市民眾實際享有人均綠地比應更高。

新北市議員翁震州表示，新北因為城市發展的時間早，後續要變動城市規模與規畫時難度高，只能靠都更程序，建議若有功有空間的回饋，可以優先爭取作為公園使用。有時市府要求做公益回饋空間，如圖書館、日照、公托等，有時未必那麼適合，或是無法發揮最大作用。

翁鎮州建議，都會區地狹人稠，適合多元化多目標利用，未來市府推動很多BOT案，如地下停車場上方可蓋公園增加綠地面積，若是市場、市集使用，那頂樓部分也可納入空中花園的選項等，為民眾多一些綠地使用空間。大型都更案例如新泰塭仔圳地區，也可要求回饋更多空間，可以施作大小型的公園。

市議員江怡臻表示，新北有土地，可以讓綠地更多更快地走進生活，例如將既有閒置土地做綠地化，包括未使用的國有地、閒置的都市計畫保留地、未綠美化的退縮空間、未啟用的河濱堤外土地；同時也可以透過街道，來深化綠地。

江怡臻說，綠地不只是美觀上的概念，也影響市民的生活品質、學童的活動空間、社區防洪調適能力，更牽動城市未來的永續競爭力，希望市府持續努力。