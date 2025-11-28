快訊

新北公園自治條例躺議會多時 數百公園管理多頭馬車難執法

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
工務局長馮兆麟說明，新莊快樂公園最吸睛的亮點為蜂巢主題遊戲塔，靈感源自蜜蜂飛行路徑，設計富有挑戰性的滑梯與攀爬設施，鼓勵孩童探索冒險。記者江婉儀／攝影
新北市有數百座公園，卻是六都唯一沒有「公園管理自治條例」縣市，多頭馬車權責不明確，遇違規執法有困難。景觀處表示，自治條例已一讀，但這次會期可能依然無法審完。議員認為，樂見設置自治條例，也建議比照其他縣市，設置上位指導原則，有效提升休憩品質。

新北市長侯友宜今出席新莊快樂公園啟用典禮，公園內有蜂巢主題遊戲塔、西瓜轉盤、沙坑及益智遊戲牆，還有共融體健設施可使用。侯說，快樂公園投入1.2億元經費，滿足全齡化需求，提供多元友善空間，完工後有助於提升新莊整體生活品質。

新北光是特色全齡化共融公園，就有247座，數量龐大，市府在管理上缺乏明確權責，分散在各公所、景觀處、高灘處等多個單位，比如公所第一線同仁，要處理有癮君子在公園抽菸，須通報衛生局來開單，實務上窒礙難行，未來有自治條例，公所人員就能取締，再交給衛生局裁罰。

景觀處長林俊德說，公園自治條例一讀會已通過，但此次會期應該還無法處理完成，希望自治條例早日上路，讓權責法制化。

自治條例通過後，執法是否會更順暢？景觀處評估，公園維護管理事務目前由各區公所維護管理，後續條例上路後將可維持原業務分工，由公所就近管理與取締，裁罰部分則送府處理。另在後續執行上，可透過辦理公園聯合稽查，以嚇阻民眾違法行為。

新北市議員翁震州認為，從侯友宜上任以來，公園自治條例一直要推動，但直到去年，他在議會質詢後才明確開始推動，去年年底才正式提案到議會，但仍卡在法規會審議。如今法規有重要性，市府既然要推動，就該爭取法規優先排審，若有爭議也可優先調解，先做修正，不是讓法規案反覆被退回又送進來，延遲審議進度。

市議員黃心華指出，新北各地管理公園的強度和維護品質各有不同，加上公所人力有限、人員流動頻繁，沒有辦法充分落實管理及經驗傳承。未來若有自治條例，在管理上，將可以減少許多無謂的行政溝通成本。

另外，新北在公園綠地相關事項，各地自行其政，應比照桃園等縣市，制定一套公園綠地分布及規畫的上位指導原則，同時也應補充警力及維管人力，才能有效提升休憩品質及感受。

新莊快樂公園健康樂活區設置共融體健器材，長者及身障者亦可安全使用；共享廣場可舉辦各類活動，促進社區交流。記者江婉儀／攝影
