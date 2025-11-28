北市冬季3大活動展開 史奴比家族陪伴迎新年

2025年即將進入尾聲，台北市政府今天宣布年末3大活動「繽紛耶誕玩台北」、「公館聖誕季」及跨年晚會將接續展開，同時點亮6座史努比氣偶，陪伴民眾一路玩到新年。

台北市長蔣萬安出席「閃亮耶誕High跨年」宣傳記者會致詞表示，隨著天氣逐漸變冷，台北市3大年度慶典將陸續登場，包含「繽紛耶誕玩台北」、「公館聖誕季」及眾所期待的跨年晚會，一路陪民眾迎接新年。

蔣萬安介紹，「繽紛耶誕玩台北」邀集市區百貨體系共同響應，以燈飾營造耶誕氛圍，還推出抽獎活動，只要加入LINE官方帳號並至燈飾點位集章，就有機會帶回最大獎新台幣10萬元的百貨禮券。

此外，蔣萬安說，市府年底配合普發現金政策，推出「消費歡樂抽」活動，只要在台北市消費滿200元並登錄，就有機會抽中1000萬元現金大紅包、美國雙人來回機票及台積電股票等，邀請大家到台北逛燈飾、看表演同時採購，消費越多中獎機率越高。

蔣萬安隨後與觀光傳播局長余祥、產業發展局長陳俊安、台北自來水事業處長范煥英、台北市商圈產業聯合會理事長周水美等人至史努比氣偶前合照，蔣萬安說，他很喜歡史努比，他的兒子們更是超愛。

觀傳局表示，此次跨局處聯合記者會宣布台北市冬季節慶全面啟動外，同時點亮放置於市府東南廣場的6座史努比家族氣偶，這些經典IP角色將從今天起陪伴民眾至明年1月1日，從耶誕一路歡慶至新年。