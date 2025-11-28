淡江大橋中央搶功想獨占？傳匿名酸蹭政績 新北市府：真心換無情

淡江大橋將在明年5月通車，交通部公路局將在明年4月先辦路跑活動和自行車賽，卻傳出中央不給新北市政府保留時間和名額，更透過媒體匿名指新北市府吃豆腐、蹭政績。新北市府回嗆，中央對居民期待無心，對地方的付出無視，「真心換無情」實在無奈，市府一定以建設為重，全力維護淡水和八里鄉親權益。

新北市府表示，淡江大橋是地方等待數十年的建設，市府負擔橋樑三分之一經費以及落橋聯外道路工程等，一直以來秉持共同合作的精神、態度與決心來實踐在地居民的盼望。尤其橋樑與周遭交通必須做整體規畫考量，交通部如今卻稱新北對公共工程沒能力、沒經驗，市府深感不解。

市府說，賴清德總統在淡江大橋合龍典禮時，提及新北市政府團隊的大力支持，蔡英文前總統也在近日發文寫道，這是中央與地方共同努力的成果。然而交通部彷彿將淡江大橋視為單一部會所有，先是以「淡江大橋」四字提出商標申請，從印刷品、服飾、餐具、玩具到各類食品，大大小小共9個種類，把能印製的物品全都申請了，卻連淡水區公所想做一個非營利的踩街嘉年華logo，都發函建議移除字樣。

至於後續慶祝活動規畫，新北市府早已向交通部表明，同期間有萬金石馬拉松、鐵道馬拉松接力賽等活動，仍願意協辦路權和交維管制等項目，交通部宣稱市府不提出活動申請，實際上是只願意給予新北市9天時間，其中8天是不利活動辦理的上班日，剩下1天周末，交通部還註明他們打算用來場地佈置。

「喜事就該大家一起高高興興的辦！」新北市政府呼籲交通部，與其有問題時再推給地方，不如事先就好好跟地方溝通，合作確保工程及活動都順利。